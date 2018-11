Sí, no hay duda de que eran otros tiempos. Pero era, sobre todo, una concepción diferente de lo que hoy en día llamamos “una celebridad”. Me refiero a Pelé, al inmenso y al mismo tiempo humilde Pelé, con su don de gentes, su clase, su bonhomía, su simpatía natural, su respeto por los aficionados, su ética de caballero. No era un rufiancillo, un pachuquillo o bien un engreído acomplejado como Messi, que vino a Costa Rica, no jugó un minuto, no saludó al público ni una sola vez desde el terreno de juego, no concedió entrevistas, reservó todo el quinto piso del Marriott para no ser perturbado, no fue capaz de dar un autógrafo o dejarse tomar una foto… Pssst, atorrante cualquiera. La Selección Argentina estafó a nuestra afición jugando un pésimo partido con empate a cero, y ocultando como si del diamante zirconia se tratara al mimadito ese.