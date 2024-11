Mundialista de futsal tico suspendido tres años luego de trifulca al final de un partido

El guardameta titular de la Selección Nacional de Futsal y del conjunto Desamparados Borussia, César Vargas, fue castigado con tres años de inhabilitación.

Según el informe arbitral del partido, Vargas habría insultado y propinado un puntapié al árbitro Josué Molina, quien dirigió el duelo entre Borussia y Proyecto Alajuelita que terminó en trifulca, en los cuartos de final de la Liga Premier.

Además, al arquero se le achaca haber lanzado una botella de agua al finalizar el compromiso.

Este partido concluyó con un empate 3-3 en el gimnasio de la Villa Olímpica de Desamparados, resultado que dejó fuera al cuadro casa, actual tetracampeón. En el juego de ida, Alajuelita había ganado 4-3.

Una vez finalizado el segundo juego, algunos jugadores de Borussia se abalanzaron sobre el árbitro con reclamos.

De acuerdo con el Comité Disciplinario de Futsal, a Vargas se le aplicó el artículo 41 del Reglamento Disciplinario, que establece una sanción de tres años de suspensión y una multa de ¢75.000 para cualquier atleta, miembro del cuerpo técnico, dirigente o persona que agreda físicamente o con objetos a los miembros del cuerpo arbitral.

Se intentó obtener declaraciones del equipo Desamparados Borussia y del jugador César Vargas. Sin embargo, tanto el club, como el guardameta, de momento prefieren no brindar declaraciones mientras se tramita la apelación del castigo.

Vargas, de 26 años, inició su carrera en el equipo T-Shirt Mundo, donde debutó en la Liga Premier y jugó durante un año antes de incorporarse a Desamparados Borussia. Con este equipo ha conquistado seis títulos de campeón nacional.

Con la Selección Nacional de Futsal, César Vargas participó en el Premundial 2021, donde fue elegido como el Mejor Portero del torneo. También participó en los mundiales de Lituania 2021 y Uzbekistán 2024, celebrado en septiembre de este año.

Esta vez le tocó quedar fuera de los partidos finales, algo que no suele ocurrir. La última vez que Desamparados Borussia no alcanzó la final de la máxima categoría fue en 2012. Desde entonces, ha acumulado nueve campeonatos, incluidos los últimos cuatro de forma consecutiva (2019, 2021, 2022 y 2023). En 2020, el certamen no se finalizó debido a la pandemia de la Covid-19, según indicó Rodolfo Rivera, de la página especializada Lifutsal.

Este año, las semifinales serán: Paraíso vs. Orotina y Proyecto Alajuelita vs. Hatillo, encuentros pendientes de programación.