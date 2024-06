Mbappé: ‘El PSG me dijo de forma violenta que no iba a jugar más’

Un día después del anuncio como nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé compareció frente a los medios de comunicación que cubren los entrenamientos de la selección de Francia.

Mbappé se refirió a varios temas, entre ellos, a su llegada al club español y a lo que pasó en el interior del PSG.

“Agradezco a todos los que trabajaron en esta operación tan compleja, sobre todo a Florentino Pérez”, dijo Mbappé, antes del partido amistoso contra Luxemburgo.

Y agregó: “Un hombre feliz tiene más probabilidades de jugar mejor que un hombre infeliz”.

El delantero se refirió a la forma como lo trataron en el Paris Saint-Germain.

“El PSG me dijo de forma violenta que no iba a jugar más. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos, no hubiese vuelto a pisar un campo. Esta es la verdad”, contó.

“Cuando sé todo lo que tuve que pasar para jugar, todo lo que tuve que soportar a lo largo del año, creo que esta es la mejor temporada de mi carrera”, precisó.

“En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz”. En ese pulso con los dirigentes del club francés, “me hablaron violentamente”, denunció.