Marruecos hizo ante España lo que a Costa Rica le salía de memoria en Brasil 2014

La poderosa España que inició montando un baile ante Costa Rica con un 7 a 0, se despidió del Mundial de Qatar 2022 con solo una victoria y una lección de Marruecos (0 a 0 y luego 3 a 0 en penales). Curiosamente los marroquíes aplicaron en octavos de final una estrategia que la Tricolor se sabía de memoria y con la que derribó gigantes en Brasil 2014.

Fiasco. Fracaso. Ridícula Selección de España

Ojo, si comparamos algunos datos de lo que hicieron los ibéricos este martes y lo que pasó en el debut en Qatar, podríamos confundirnos y pensar que no hubo diferencias:

Datos vs Marruecos vs Costa Rica Posesión de España 77% 82% Pases buenos de España 988 1003 Pases buenos del rival 238 170

Entonces, surge la duda: ¿por qué contra la Sele convirtieron siete tantos y ante los africanos llegaron a los penales y quedaron fuera? Vamos de inmediato a aclarar esto, o en realidad, a traer al presente lo que era la Nacional en el 2014. Con la ayuda del técnico Marvin Solano lo aclaramos.

- Táctica bien trabajada en defensa y coordinación para cerrar espacios

“Tácticamente hicieron un partido muy bueno en defensa. Tuvieron una lectura muy buena de lo que es España y le dejaron el balón donde no hace daño, lejos del área y donde no generaba peligro. Además, hubo una gran aplicación, cada jugador sabía sus funciones y con un bloque muy compacto y con presión. Costa Rica hizo un bloque dejando espacios entre líneas en Qatar, pero Marruecos no y por ende, no le filtraron pelotas y el peligro real fue mínimo”

- Correr más que el rival y saber dónde y cómo presionar

Marruecos recorrió 149 kilómetros en los 120 minutos de partido y España 145 kilómetros, lo que marca diferencia en un juego de este nivel.

Marruecos elimina a España de Qatar 2022

“Fue una lección de cómo jugarle a un rival que es superior. Desesperaron al adversario y a la contra hasta tuvieron opciones más claras. Esto también es espectáculo, porque no es solo atacar o tener el balón, sino también el orden, la lucha y ese coraje. Esto requiere mucho tiempo y muchas horas de trabajo. Claro, sumado a un derroche físico.

”Marruecos le dejó el balón a España, pero le quitó los espacios y la profundidad. Hay un termino clave, que son las basculaciones y es el moverse en bloque y coordinados hacia donde esté el balón (de derecha a izquierda o de izquierda a derecha) para presionar”.

Costa Rica no pudo generar nada ante España, en el Mundial de Qatar 2022, al punto que los ticos no hicieron un solo remate a marco o desviado y los españoles terminaron con siete goles con ocho disparos. Gavi (izquierda) fue clave y Bryan Ruiz no pudo pesar. (JAVIER SORIANO/AFP)

- Mayoría de jugadores en ligas top y acostumbrados al ritmo

En la lista de convocados de Marruecos para el Mundial hay una mayoría que militan en ligas top de primera división en Europa: cinco en Francia, cuatro en España, cuatro en Inglaterra, tres en Italia y uno en Alemania. Así mismo, apenas tres militan en clubes marroquíes, dos en Arabia Saudí, dos en Bélgica, uno en Turquía y uno en Qatar.

“La mayoría de jugadores juegan en Europa y les da madurez. Sin embargo, insisto en la aplicación táctica, porque hasta me recordó a la Costa Rica del 2014, porque tienen muchas similitudes, aunque Marruecos con línea de cuatro. España controló el balón, pero Marruecos el partido y así lo hizo la Nacional en 2014 en la mayoría de sus juegos”

- Limitar al rival a solo un remate y superarlo en generación

Parece mentira que con un 77% de posesión, España apenas realizara un remate directo, pero así fue. Marruecos tuvo más y terminó con dos disparos al arco, pese a dar únicamente 238 pases buenos.

“Estaban bien definidas las líneas de ataque, Marruecos contaba con dos hombres para ir al frente y aprovechó también con buenos lanzadores a la hora de recuperar, mientras que Costa Rica no podía dar ni tres pases seguidos. Los marroquíes apostaron por una contra bien organizada y contaban con futbolistas muy potentes y físicamente muy fuertes”.