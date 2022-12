Fiasco. Fracaso. Ridícula Selección de España

España llegó al Mundial de Qatar 2022 como una de las grandes favoritas y luego de golear 7 a 0 a Costa Rica todo era maravilloso para los ibéricos, pero rápidamente despertaron del sueño. La Roja no llegó ni a cuartos de final, se quedó en octavos ante Marruecos en la tanda de penales (falló todos los que intentó). El mazazo es fuerte y provocó la verdadera “furia” de los medios españoles.

El diario Marca de España no se guardó nada y recalcó que es un fiasco la presentación de la Roja y su eliminación en el Mundial de Qatar 2022 a manos de Marruecos. (Marca)

La decepción es absoluta y diarios como Marca, AS y El País no han dudado en señalar los grandes errores, principalmente del técnico Luis Enrique, quien se dejó decir que tenían dominados los lanzamientos desde el punto de penal, pero sus dirigidos no anotaron ni uno solo de los tres que tuvieron y cayeron 3 a 0 en la tanda definitiva.

“Se supone que habíamos llegado al Mundial con 26.000 penaltis tirados para no fallar en una posible tanda. Y que el estilo innegociable de esta selección era el que más acercaba a la victoria. O eso al menos eso decía Luis Enrique, al que yo creí... No nos vamos a bajar ahora de la Luchoneta, pero sus detractores tienen motivos para cargar toda la responsabilidad de la eliminación sobre el seleccionador. España, con la excepción del día de Costa Rica, ha sido una profunda decepción en este Mundial”, expuso Marca en su crónica.

El reconocido MisterChip posteó en sus redes sociales que lo vivido por su selección es un completo ridículo. Incluso, reveló que los malos resultados no son nuevos para los españoles y los problemas vienen desde que se consiguió el título en el 2010.

España sólo ha ganado 3 partidos en la Copa del Mundo desde que logró el títlo en Sudáfrica:



1 contra Australia

1 contra Irán

1 contra Costa Rica



3 de 11. Es un bochorno. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 6, 2022

Además, dio a conocer uno de esos datos únicos que lo caracterizan: “Selecciones que no marcaron ni un solo gol en una tanda de penaltis en un torneo oficial: China (Irán, Copa Asia 1988), Suiza (Ucrania, Copa del Mundo 2006), Corea Sur (Japón, Copa Asia 2011), Brasil (Paraguay, Copa América 2011), Portugal (Chile, Confederaciones 2017) y España (Marruecos, Copa del Mundo 2022)

Quien también cuestionó sin contemplaciones fue el periódico AS, titulando en su portada digital: ¡Que pena de Mundial!

El diario As de España fue muy crítico y recalcó que la eliminación de la Roja da pena en un Mundial de Qatar 2022 nada bueno para ellos. (AS )

Por su parte, el periodista Josep Pedrerol, quien dirige el espacio El Chiringuito TV colocó la palabra “FRACASO” acompañada de la foto del técnico de España.

Y es que Luis Enrique se ha enfrentado a los medios en varias de sus conferencias de prensa, ya que no hay una comunión con sus formas, y ahora deberá lidiar con una eliminación que puede costarle muy cara.

Más aún que durante Qatar se le cuestionó por distraerse con transmisiones en directo en su nuevo rol de streamer.