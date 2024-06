Inglaterra empata y queda a un paso de clasificar

El Grupo C de la Eurocopa tuvo uno de los partidos más esperados: el duelo entre Inglaterra y Dinamarca. Un encuentro con un pasado reciente en una fase final; ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales de la anterior edición de la Eurocopa, duelo que se resolvió con triunfo de los ingleses, que después cayeron en la final contra Italia.

Dinamarca no pudo pasar del empate a un gol en su debut contra Eslovenia. Inglaterra, que lidera el grupo, salió en busca de su segunda victoria consecutiva. Los de Gareth Southgate se impusieron, aunque no convencieron del todo, en el primer encuentro contra Serbia. Pero en el duelo entre ellos, en Frankfurt, ingleses y daneses no pasaron del 1-1.

Como suele suceder en la mayoría de los torneos en que participa, Inglaterra llega con la etiqueta de favorita, pero en dos presentaciones en esta Eurocopa ha decepcionado. No es un equipo superior, o al menos no lo fue contra Serbia y ahora frente a los daneses.

Harry Kane, delantero de Inglaterra, festejó a los 18 minutos, tras abrir el marcador. Al final los ingleses no pudieron sostener la victoria y Dinamarca empató 1-1. (Foto: Cuenta X de Uefa.com en español).

En la cancha, fueron los ingleses quienes abrieron el marcador al minuto 18 gracias a los botines de Harry Kane. Victor Kristiansen se durmió en la marca, y Walker llegó como un avión por detrás para alcanzar la línea de fondo y poner un centro al área. El balón tocó en un zaguero y llegó a Kane, el ‘matador’, que la envió a la red.

Pero Dinamarca no bajó la cabeza con el tanto en contra. Buscó crear opciones y la tuvo a los 34 minutos. Inglaterra sacó de banda, el pase de Harry Kane no fue bueno y los daneses recuperaron el balón. La pelota le llegó a Morten Hjulmand, quien le pegó de seguido. El balón tocó en el poste y entró en la portería, a pesar de la estirada de Jordan Pickford, el arquero inglés.

El segundo tiempo tuvo su ida y vuelta, aunque Inglaterra tuvo las ocasiones más claras, como el remate de Phil Foden al minuto 56, que se estrelló en el vertical, o el intento de Bukayo Saka, que pasó cerca tras una buena corrida por la derecha. Dinamarca supo quitarle la pelota a Inglaterra y cuando la tenía metía al rival en su propia área, pero sin tener claro el panorama para llegar al segundo gol.

Tras dos jornadas disputadas en el Grupo C, Inglaterra es líder con 4 puntos, Dinamarca y Eslovenia tienen dos unidades y Serbia solo una.

Resultados

Eslovenia 1 - Serbia 1

Inglaterra 1 - Dinamarca 1

Juegos del viernes

Eslovaquia vs Ucrania (7 a.m.)

Polonia vs Austria (10 a.m.)

Países Bajos vs Francia (1 p.m.)

Juegos del sábado Copiado!

Georgia vs República Checa (7 a.m.)

Turquía vs Portugal (10 a.m.)

Bélgica vs Rumania (1 p.m. Todos los juegos en horario de Costa Rica)