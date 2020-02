“No se puede como Comisión, y en este caso las Normas Antidopaje a nivel mundial, no permiten involucrarse en los procedimientos internos de cada federación, pases internacionales y todo el régimen de contratación que ellos manejen, no se nos permite tomar cualquier medida cautelar en ese sentido, no es procedente, porque se violentaría el código. Lo que nosotros podemos hacer es suspender provisionalmente en caso de que se considere oportuno, si se amerita abrir un procedimiento o no. Nosotros lo que imponemos en todos los deportes son suspensiones provisionales o suspensiones definitivas”, explicó.