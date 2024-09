Exárbitro revela que perdonó expulsión a Lionel Messi en la Copa América para que jugara la final

Carlos Chandía, exárbitro chileno, generó polémica al confesar que en la Copa América 2007 perdonó una expulsión a Lionel Messi en la semifinal contra México. Esto, con el fin de que el astro argentino no se perdiera la final ante Brasil.

En ese torneo, Messi, quien vestía la camiseta número 18, ya había mostrado su talento en el campo, aunque aún no llevaba el icónico número 10, que entonces pertenecía a Juan Román Riquelme.

Durante el partido de semifinales, con Argentina ganando 3-0 gracias a goles de Gabriel Heinze, Riquelme y Messi, quien anotó un espectacular tanto al picar el balón por encima del arquero, el rosarino estuvo cerca de ser expulsado.

En el minuto 49, Messi ya estaba amonestado. Sin embargo, cometió una infracción al tocar el balón con la mano en el centro del campo. Según el reglamento, debía recibir una segunda amarilla, lo que lo habría dejado fuera de la final. Pero Chandía, en una charla con ESPN, explicó por qué decidió no sacarle la tarjeta roja.

“Te va a costar la camiseta”

Chandía relató que, al ver la falta de Messi, decidió pedirle su camiseta a cambio de no mostrarle la tarjeta. “Le dije: ‘Esta jugada es de amarilla, pero te va a costar la camiseta’. No lo amonesté porque faltaban solo dos minutos y medio, y el juego estaba 3-0. No quería cortarle la posibilidad de jugar la final”, comentó Chandía.

El árbitro también reveló que Messi estuvo a punto de quitarse la camiseta en medio del campo, pero él le pidió que lo hiciera después del partido. “Me la fue a dejar al camerino”, agregó.

A pesar de la indulgencia de Chandía, la historia no terminó bien para Messi. En la final, Brasil venció a Argentina 3-0, dejando a Messi con las manos vacías. Esa fue la primera de varias finales que perdería con la selección argentina, incluidas dos contra Chile en las Copas América de 2015 y Centenario.

No fue hasta 2021, en el Maracaná y también contra Brasil, que Messi logró su primer título con la albiceleste, al ganar la Copa América gracias a un gol de Ángel Di María.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.