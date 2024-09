Emiliano 'Dibu' Martínez acepta la sanción de la FIFA: 'No quise ofender a nadie'

Emiliano Martínez acepta la sanción de la FIFA y se disculpa, afirmando que no quiso ofender a nadie.

El portero argentino del Aston Villa, Emiliano Dibu Martínez, aceptó la sanción de dos partidos impuesta por la FIFA y aseguró que su intención “nunca” fue ofender a nadie. Martínez, campeón del mundo con Argentina, pidió disculpas a través de sus redes sociales por el incidente que lo llevó a ser castigado tras la derrota ante Colombia, donde golpeó a un camarógrafo.

“Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltarle el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”, escribió Martínez. El portero fue sancionado por “conducta ofensiva” y “violación de los principios de juego limpio”, motivo por el cual no podrá jugar los próximos partidos del 10 y 15 de octubre ante Venezuela y Bolivia.

Martínez reiteró que su intención “nunca” fue faltar al respeto y añadió que desconocía que “un gesto bien recibido por la gente” podría considerarse ofensivo. “Trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, concluyó el guardameta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.