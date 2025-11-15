Fútbol femenino y Liga de Ascenso: Conozca los tres canales y la hora en que transmitirán sus partidos decisivos

Alajuelense y Sporting FC disputarán la segunda semifinal del fútbol femenino, este domingo 16 de noviembre, a las 3:30 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

El fútbol no se detiene en Costa Rica y este domingo 16 de noviembre será un día crucial para las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Premier Promerica Femenina 2025, así como para la Liga de Ascenso, que llega a su última fecha del Torneo Apertura 2025.

Por esa razón, los principales compromisos serán televisados por tres canales, para que usted pueda conocer cuáles serán los finalistas del balompié femenino costarricense, así como los equipos que avancen a los cuartos de final de la segunda división.

Con un formato inédito —al disputarse en un solo escenario, a partido único, y donde en caso de empate en los 90 minutos el clasificado se definirá mediante lanzamientos de penal— se conocerán los finalistas del fútbol femenino.

Los cuatro equipos clasificados a la segunda ronda son: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Dimas Escazú y Sporting FC. La Liga va en busca de su noveno cetro consecutivo; las moradas aspiran a ganar un título que no obtienen desde 2018; y Dimas Escazú y Sporting lucharán por su primer campeonato.

En la Liga de Ascenso ya hay cinco de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final, por lo que en la jornada final de la primera fase se definirán las últimas tres escuadras.

En el Grupo A ya tienen un lugar asegurado Inter San Carlos, Jicaral Sercoba y Quepos Cambute. El cuarto puesto lo disputan Deportivo Upala, Sarchí y Palmares.

Por su parte, en el Grupo B, Escorpiones de Belén y Fútbol Consultants ya cuentan con su boleto. Los tres puestos restantes están en juego entre Santa Ana FC, que actualmente es tercero; Cariari Pococí, que se ubica en la cuarta casilla; y Carmelita, que se aferra a sus posibilidades.

Se debe recordar que el ganador del Torneo Apertura 2025 asegurará un lugar en la eventual final nacional. En caso de que el mismo equipo gane el Clausura 2026, ascenderá automáticamente a la Primera División. Si otro conjunto conquista el Clausura, se deberá disputar una gran final nacional para definir el ascenso.

Partidos decisivos