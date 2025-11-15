Puro Deporte

Fútbol femenino y Liga de Ascenso: Conozca los tres canales y la hora en que transmitirán sus partidos decisivos

Los campeonatos de la liga femenina costarricense y la Liga de Ascenso disputarán este domingo sus fases regulares

Por Juan Diego Villarreal
El partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense se disputó bajo una temperatura muy alta.
Alajuelense y Sporting FC disputarán la segunda semifinal del fútbol femenino, este domingo 16 de noviembre, a las 3:30 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

