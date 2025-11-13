Fútbol

En un formato inédito se definirá a los finalistas del Torneo Apertura femenino 2025

El fútbol femenino concluyó su primera fase del Torneo Apertura 2025 y este domingo definirá a sus finalistas

Por Juan Diego Villarreal
Alajuelense vs Saprissa, estadio Alejandro Morera
Alajuelense y el Saprissa, buscarán su pase a la final del Torneo Apertura femenino 2025. (LDA/LDA)







