En un formato inédito se definirá a los finalistas del Torneo Apertura femenino 2025

Alajuelense y el Saprissa, buscarán su pase a la final del Torneo Apertura femenino 2025.

En un solo partido y en un único escenario se disputarán las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Premier Promerica Femenina 2025.

Luego de jugarse la última fecha de la primera fase este miércoles, quedaron ratificados los cuatro equipos clasificados a la segunda ronda: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Dimas Escazú y Sporting FC.

De acuerdo con el formato del actual campeonato, las semifinales se jugarán este domingo 16 de noviembre, a partido único, en el que deberá haber un ganador al finalizar los 90 minutos. En esta fase no habrá tiempos extra, por lo que, en caso de empate, se procederá directamente a la tanda de penales.

El primer compromiso, que definirá al primer finalista, será entre el Deportivo Saprissa y Dimas Escazú, a las 11 a. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La segunda semifinal enfrentará al multicampeón Alajuelense ante Sporting FC, a partir de las 3:30 p. m., también en el Morera Soto.

Las manudas son las grandes favoritas para ganar su noveno cetro en forma consecutiva, tras dominar el campeonato desde el Torneo Apertura 2025.

Bajo el mando del técnico Wílmer Pato López, las rojinegras han consolidado un proyecto, que las llevó a dominar el fútbol femenino de forma absoluta en los últimos años.

Las rojinegras podrían sumar su noveno cetro de forma invicta, en un hecho sin precedente en el balompié femenino costarricense.

En la fase regular, la Liga fue ampliamente dominante al concluir invicta en el primer lugar tras 14 fechas, con un total de 40 puntos, producto de 12 triunfos y ningún revés.

El segundo puesto fue para el Saprissa con 27 unidades, seguido por Dimas Escazú con 26 y Sporting con 24. Más atrás se ubicaron Herediano con 13, Moravia con 10, y Pococí y Chorotega de Nicoya con 6 puntos cada uno.

En cuanto al goleo, la saprissista Carolina Venegas finalizó como líder con 13 tantos, seguida por Yoselín Fonseca de Sporting con 12, y Gloriana Villalobos y Katherine Alvarado del Saprissa, junto con Hilary Corrales del Herediano, todas con siete.

Pero no solo la Primera División del fútbol femenino vive su etapa decisiva, ya que este domingo 16 de noviembre se jugará el primer partido de la final de la Segunda División, cuando San Ramón reciba al Club Sport Cartaginés a las 11 a. m. en el estadio Guillermo Vargas Roldán.

El partido de vuelta aún debe ser programado por el Comité de Competición de la Uniffut.