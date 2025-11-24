Fútbol de Costa Rica: así va la tabla de posiciones a dos fechas de que termine la primera fase

Mariano Torres (Saprissa), Johan Venegas (Cartaginés), Marcel Hernández (Herediano) y Celso Borges (Alajuelense), figuras de equipos con protagonismo en la Primera División de Costa Rica.

El campeonato de Primera División de Costa Rica está en la fase decisiva y ya hay equipos con fuertes candidaturas a ocupar los espacios de privilegio en la tabla.

Liga Deportiva Alajuelense quedó muy cerca de confirmar el liderato general, tras la combinación de resultados del fin de semana: victoria ante Sporting y empate entre Saprissa y Herediano.

Los rojinegros abrieron una brecha de cuatro puntos, cuando solo faltan seis por disputar. Les falta cerrar de visita ante Cartaginés y San Carlos, así que dependen de sí mismos para amarrar el primer puesto, que otorga la ventaja de una gran final si no ganan también la segunda fase.

Los manudos deben encarar además los dos partidos de la final de Copa Centroamericana, donde buscan el tricampeonato. La serie ante Xelajú de Guatemala está programada para los próximos dos miércoles (26 de noviembre y 3 de diciembre), justo en medio de la definición de la Liga Promérica.

Por su parte, ya Saprissa tiene asegurado uno de los cuatro puestos de clasificación. Liberia (26 puntos) y Cartaginés (24 y un partido menos), ocupan en este momento los otros dos.

Pérez Zeledón (20 puntos y un juego menos) y Herediano (20 puntos) necesitan ganar y esperar una carambola de resultados de otros para meterse a semifinales.

En el caso de los rojiamarillos, sería un enorme descalabro pasar de ser bicampeones a no poder ni siquiera clasificar.

Pérez Zeledón y Cartaginés jugarán este lunes 24 de noviembre a las 8 p. m. y tendrán la gran oportunidad de dar un paso enorme en sus aspiraciones.

Por su parte, el descenso todavía no queda definido en este semestre, pues se maneja a través de una tabla acumulada que también incluye el Torneo de Clausura 2026.

Sin embargo, esta primera mitad suele mostrar quiénes son los candidatos a sufrir con el sótano. De momento, San Carlos y Guadalupe comparten la última casilla con solo 13 puntos, aunque los norteños figuran de últimos por peor diferencia de goles. Un poco más arriba, Sporting trata de alejarse, con 14 unidades.

Estos son todos los partidos restantes de la primera fase del Apertura 2025, empezando por el de este lunes por la noche en el Valle de El General.

Fecha 16

Pérez Zeledón-Cartaginés, lunes 24 de noviembre, 8 p. m.

Fecha 17

Guadalupe-Pérez Zeledón, sábado 29 de noviembre, 5 p. m.

Herediano-San Carlos, sábado 29 de noviembre, 8 p. m.

Cartaginés-Alajuelense, domingo 30 de noviembre, 11 a. m.

Saprissa-Liberia, domingo 30 de noviembre, 4 p. m.

Puntarenas-Sporting, domingo 30 de noviembre, 5 p. m.

Fecha 18 (domingo 6 de diciembre, horas por confirmar)

Sporting-Saprissa

San Carlos-Alajuelense

Puntarenas-Guadalupe

Cartaginés-Liberia

Pérez Zeledón-Herediano

Así va la tabla actualizada: