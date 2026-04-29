¿Fue el PSG-Bayern el mejor partido de la historia de la Champions?

El arquero del PSG, Matvey Safonov, rechaza el balón ante el asedio de Harry Kane del Bayern Múnich, durante el partido por la Champions League.

París, Francia. La victoria 5-4 del PSG sobre el Bayern el martes en la ida de semifinales de la Champions League fue una oda al fútbol ofensivo entre dos equipos sin miedo a perder y algunos lo califican ya como el mejor encuentro de la historia del torneo.

En los 90 minutos de juego no hubo un solo respiro en la cancha, con dos equipos, formados por algunos de los mejores futbolistas de la actualidad, desenfrenados y llevando a cabo un despliegue electrizante.

“Esto es lo que pasa cuando dos equipos no dudan y simplemente atacan”, resumió Ousmane Dembélé, del PSG, ganador del Balón de Oro el año pasado.

“Es una semifinal de la Liga de Campeones. Sabemos que el Bayern es un gran equipo, pero nosotros también lo somos”, añadió el delantero galo, autor de dos goles.

Récord de goles

Nunca en la historia del mayor torneo de clubes del mundo se habían marcado cinco goles en una primera parte de una semifinal y jamás se anotaron nueve goles en un solo encuentro a estas alturas de la competición.

El Bayern no encajaba cinco goles en la Champions desde hace más de 30 años (contra el Ajax en 1995), pero la eliminatoria está abierta y se decidirá dentro de una semana en Múnich.

“Estoy tan cansado. ¡Y ni siquiera he corrido todos los kilómetros que han hecho los jugadores!”, dijo después el entrenador del PSG, Luis Enrique.

“Merecimos ganar, pero también merecimos empatar y también habríamos merecido perder”, añadió.

Fútbol total

El diario deportivo francés L’Équipe calificó el partido de “fútbol total” en su titular de portada del miércoles, una referencia al Ajax y a la selección neerlandesa liderada por Johan Cruyff de la década de 1970.

Buena parte del mérito al partido del martes se debe atribuir a los dos entrenadores. Luis Enrique y Vincent Kompany no especularon con el resultado y no dudaron en mantener su táctica ofensiva en momentos en los que podrían haber sido más conservadores.

Kompany, que vio el encuentro desde la grada debido a una sanción, se mostró decepcionado con los goles que encajó su equipo, aunque prefiere confiar en la capacidad de su equipo para marcar goles.

“El fútbol se parece un poco a la religión, y la gente creerá lo que quiera creer”, afirmó el exentrenador del Burnley.

Concentración de talento

“No hay un estilo de juego que sea superior a otro. Yo estuve en la segunda división en Inglaterra, donde se juegan muchos balones largos, y a la gente también le gusta eso. Lo que hemos visto hoy ha sido un choque de dos ideas similares”, añadió.

Es improbable que ninguno de los dos entrenadores cambie su filosofía dentro de una semana, incluso con una plaza en la final en juego: Luis Enrique sugirió que su equipo probablemente necesite marcar tres goles más para clasificarse.

Es muy probable también que el próximo Balón de Oro pisara el martes por la noche el césped del Parque de los Príncipes: Kvaratskhelia ha sido probablemente el mejor jugador de esta edición de la Liga de Campeones, mientras que Kane está en una forma majestuosa, con casi 33 años.

Sin olvidar a Olise, Luiz Díaz, Dembélé o Désiré Doué.

Evolución táctica

El partido, que solo registró 12 remates a puerta, llegó después de la espectacular victoria de Bayern en cuartos de final sobre el Real Madrid y recordó a la épica semifinal de la temporada pasada en el que el Inter de Milán venció al Barcelona por 7-6 en el global.

Aquel fue el cruce con más goles en la historia moderna de la Liga de Campeones y el único partido de eliminatorias de la Liga de Campeones que ha registrado más goles es la goleada 8-2 del Bayern al Barcelona en 2020.

La abolición de la regla del mayor valor de los goles como visitante en caso de eliminatoria igualada ha tenido, sin duda, un impacto, al permitir que los equipos jueguen con menos miedo a recibir gol.

Es un contraste enorme con hace dos décadas, cuando el fútbol europeo estaba dominado por entrenadores más cautelosos como José Mourinho y Rafael Benítez.

En la temporada 2004-2005, el Liverpool de Benítez venció al Chelsea de Mourinho por 1-0 en el global en semifinales.

Un año después, las dos semifinales sumaron dos goles en cuatro partidos.

La concentración de talento en un reducido grupo de clubes de élite es sin duda otro factor que contribuye a que haya encuentros trepidantes cuando se enfrentan dos gigantes, pese a que a la larga pueda ser problemático para el fútbol en su conjunto.

El PSG, vigente campeón, y el Bayern son ahora mismo los dos mejores equipos de Europa... y también son el tercer y el cuarto clubes más ricos del mundo.

Quien gane la próxima semana será el favorito en la final y ya sea frente a Arsenal o Atlético (rivales en la otra semifinal).