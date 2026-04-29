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¿Fue el PSG-Bayern el mejor partido de la historia de la Champions?

El partido de nueve goles entre el PSG y el Bayern Múnich, por semifinales de la Champions, entra a los libros de historia

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Por AFP
El arquero del PSG Matvey Safonov rechaza el balón ante el asedio de Bayern Múnich, durante el partido por la Champions League.
El arquero del PSG, Matvey Safonov, rechaza el balón ante el asedio de Harry Kane del Bayern Múnich, durante el partido por la Champions League. (IBRAHIM EZZAT/NurPhoto via AFP)







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