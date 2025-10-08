Francisco Calvo responde a la presión y revela si hay desesperación antes de enfrentar a Honduras

Con solo dos puntos en la eliminatoria, la Selección de Costa Rica está desesperada por sumar.

En Honduras, la prensa, la afición y hasta algunos jugadores piensan que sí, por lo que buscarán sacar provecho de esa necesidad de los ticos para terminar de hundirlos.

“Costa Rica es un gran rival. Sabemos que vienen con la necesidad de puntos y nosotros estamos de local, entonces hay que ser inteligentes y saber asimilar eso”, dijo Alexander López, quien en el país jugó con Alajuelense y fue una de las sorpresas en la convocatoria de Honduras para los juegos eliminatorios de este mes.

“Obviamente, estamos en casa. Nos ha tocado que, ahorita, en esta era del profe Rueda, hemos tenido buenos resultados en casa. Esperamos seguir de esa manera. Ahora todas las selecciones juegan así, con lo técnico-táctico. Ellos vienen con una necesidad de puntos. Al desesperarse ellos, nosotros tenemos que aprovechar eso y también ser contundentes”, aseguró López a los medios de su país.

Pero ¿en realidad está la Tricolor desesperada?, ¿se siente con el agua al cuello? Francisco Calvo dio la respuesta antes del crucial compromiso en San Pedro Sula.

“El equipo está tranquilo porque hicimos una buena semana de trabajo. Cuando usted hace las cosas bien y se prepara al cien por ciento puede estar tranquilo. De ahí, fuera lo que pase, es claro que tenemos un rival muy difícil al frente y vamos a hacer lo que hemos trabajado”, aseguró Francisco Calvo.

- ¿Un empate sería buen resultado?

- El gane nos sirve, pero yo creo que el empate tampoco está mal.

- ¿Qué ha podido hablar con los más jóvenes sobre el ambiente que se van a encontrar?

- Tienen que estar tranquilos y con muchas ganas. Podemos decir lo que sea, pero tienen que vivirlo. A nosotros, los de experiencia, nos ha tocado estar en ambientes hostiles, y ellos también en sus clubes. Creo que es bonito vivirlo; estar en una eliminatoria es así.

Miguel Herrera y Francisco Calvo, atendieron a la prensa, antes de emprender el viaje a San Pedro Sula para enfrentar a Honduras. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Cómo está su nivel y cuál es su reacción a las críticas recibidas?

- Bien, me siento bien, y la verdad he sido un jugador bastante constante en mi club y en la Selección. Las críticas las agradezco porque eso no va a parar, pero cuando veo el análisis con el cuerpo técnico, las críticas tienen que valer, aunque vale más lo que piensa el cuerpo técnico y la gente que está a mi alrededor.

- En su equipo ha jugado de lateral por la izquierda en línea de cuatro. ¿Cómo se siente en ese puesto y se ve actuando en la misma zona con la Selección?

- Tengo varios años en la Selección y siempre he dicho que, donde el técnico me ocupe, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. En la Selección he jugado en varias posiciones y siempre trato de entregar todo lo que pueda.