Puro Deporte

Francia anuncia su lista para el Mundial y convoca a Tchouaméni tras incidente con Federico Valverde

El mediocampista francés tuvo una pelea con su compañero del Real Madrid

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Por Milton Montenegro y AFP

Didier Deschamps desveló este jueves su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

AFP

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