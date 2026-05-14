Francia anuncia su lista para el Mundial y convoca a Tchouaméni tras incidente con Federico Valverde

Didier Deschamps desveló este jueves su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo.

Entre ese grupo no está el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, señalado tras su expulsión en la vuelta de cuartos de la Champions en Múnich ante el Bayern.

Sí estará, sin embargo, su compañero en el estadio Santiago Bernabéu, Aurélien Tchouaméni, implicado recientemente en una pelea con el volante uruguayo Federico Valverde.

Tras el choque con Tchouaméni, Valverde acabó en el hospital con una herida que requirió varios puntos de sutura. El club informó que sufrió un traumatismo craneoencefálico, que se encuentra en casa en buen estado y que deberá guardar reposo entre diez y catorce días.

Un día después, el uruguayo Valverde emitió un comunicado en el que reconoció que tuvo un roce con el francés, pero, según él, no hubo golpes y su herida fue producto de una caída.

De vuelta al combinado galo y a la lista entregada por el timonel francés, Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Múnich Michael Olise también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League, William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.

Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike.

El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N’Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

Aurélien Tchouaméni, volante del Real Madrid y quien tuvo un roce con su compañero Federico Valverde, es parte de la lista de Francia para disputar el Mundial 2026. (JAVIER SORIANO/AFP)

Deschamps, que dirigirá a los Bleus por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nómina al arquero del PSG Lucas Chevalier y llamó como tercer portero a Robin Risser, en una lista de 26 jugadores sin muchas sorpresas destacadas.

Francia se halla encuadrada en el Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega.

Deschamps ya había perfilado bastante bien los contornos de su grupo durante la gira por Estados Unidos en marzo.

El seleccionador tiene la firme intención de colgar el delantal con un tercer título, después de los de 1998 y 2018, para borrar la derrota de 2022 en la final ante la Argentina de Lionel Messi.

Según el reglamento de la FIFA, Deschamps tendrá, de todos modos, la posibilidad de sustituir a un jugador en caso de lesión hasta 24 horas antes del debut de los Bleus, el 16 de junio contra Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Nómina de Francia para el Mundial 2026:

Arqueros (3): Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)

Defensores (9): Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernandez (PSG/41), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)

Centrocampistas (5): N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10)

Atacantes (9): Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33)