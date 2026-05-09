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Courtois casi golpea a Mbappé con una ‘patada de karate’ en entrenamiento del Real Madrid antes de El Clásico: vea el video

El incidente entre Courtois y Mbappé ocurrió en la práctica previa al duelo que podría definir el título de La Liga

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Por O Globo / Brasil / GDA
Mbappé evitó una fuerte solada de Courtois en el entrenamiento del Real Madrid antes del clásico frente al Barcelona.
Mbappé evitó una fuerte solada de Courtois en el entrenamiento del Real Madrid antes del clásico frente al Barcelona. (X/@diarioas/Captura)







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