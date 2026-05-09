Courtois casi golpea a Mbappé con una ‘patada de karate’ en entrenamiento del Real Madrid antes de El Clásico: vea el video

Mbappé evitó una fuerte solada de Courtois en el entrenamiento del Real Madrid antes del clásico frente al Barcelona.

Un momento inesperado marcó el entrenamiento del Real Madrid este sábado previo al clásico contra el Barcelona por La Liga. Durante una práctica, el portero Thibaut Courtois levantó la pierna en una disputa y estuvo cerca de impactar al delantero Kylian Mbappé con una acción que muchos compararon con una “patada de karate”.

La jugada llamó la atención en redes sociales por el ambiente tenso que rodea al club español. Mbappé mostró molestia tras esquivar la solada de su compañero durante la sesión de entrenamiento.

Pese al incidente, la noticia positiva para el Real Madrid es que Courtois y Mbappé entrenaron con normalidad y podrían estar disponibles para el técnico Álvaro Arbeloa en el partido de este domingo.

El duelo ante el Barcelona puede definir el título de La Liga. El conjunto catalán necesita solo un empate para asegurar el campeonato.

Mbappé también enfrenta presión fuera de la cancha. Una petición en internet que solicita la salida del atacante francés del club ya supera los 50 millones de supuestas firmas de aficionados madridistas.

😅 Courtois bromea con Mbappé con esta 'entrada' en el entrenamiento del Real Madrid previo al Clásico #realmadrid #mbappe #courtois #elclasico pic.twitter.com/mrDpKKTVcA — Diario AS (@diarioas) May 9, 2026

El mensaje publicado por los impulsores de la campaña señala que los seguidores deben defender lo que consideran mejor para el futuro del Real Madrid y exigir cambios dentro del equipo.

Parte de la afición cuestiona al futbolista por un supuesto comportamiento individualista dentro y fuera del terreno de juego. Recientemente, Mbappé recibió críticas internas tras realizar un viaje a Italia mientras se recuperaba de una lesión.

A pesar de las polémicas, el delantero mantiene cifras destacadas esta temporada. El francés registra 47 goles y 8 asistencias en 47 partidos.

Mbappé todavía pelea por terminar como goleador de la Champions League y de La Liga, aunque el Real Madrid quedó eliminado en cuartos de final del torneo europeo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.