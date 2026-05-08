Periodista español estalla en televisión por la bronca interna que se vive en el Real Madrid (video)

Fede Valverde, aquí en un partido del Real Madrid ante el Espanyol la semana pasada. El uruguayo protagonizó dos tensos incidentes con su compañero Aurélien Tchouameni.

El Real Madrid, el club más importante del mundo, vive un momento crítico. A las puertas del clásico español contra el Barcelona, donde los culés podrían sentenciar la obtención del título de Liga, el cuadro blanco arde internamente.

Al parecer, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se fueron a los golpes, aunque el uruguayo reconoció diferencias con el francés y aseguró que no hubo pelea entre ellos.

La situación provocó fuertes reacciones en la prensa, y el periodista Tomás Roncero, director de la sección del Real Madrid en el diario AS y comentarista del conocido programa El Chiringuito, explotó contra los futbolistas.

“Que se han liado... Se estaban agarrando... Agarrarse e irse de cabeza no se hace. Un poco de respeto, un poco de respeto. La imagen del Madrid está por los suelos. Espero que a Florentino Pérez no le tiemble la mano y castigue como debe ser”, sentenció.

Este viernes, el conjunto merengue confirmó, por medio de un comunicado de prensa, una fuerte multa económica para los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes tuvieron dos peleas en el transcurso de la semana en Valdebebas, sede de entrenamientos del Madrid.

“Los jugadores mostraron su total arrepentimiento por lo sucedido y se disculparon entre ellos”, se lee en el comunicado.

Trascendió en la prensa española que ambos jugadores tuvieron encontronazos en las prácticas del miércoles y jueves, respectivamente, siendo el último el más fuerte, donde incluso se dijo que Valverde sufrió un trauma que lo mantendrá de baja durante 10 días.

“En la discusión golpeé accidentalmente una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital”, comunicó el uruguayo.