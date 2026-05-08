Fútbol

Periodista español estalla en televisión por la bronca interna que se vive en el Real Madrid (video)

El Real Madrid pasa momentos muy complejos y sus jugadores ya hasta protagonizaron problemas de camerino

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Por Esteban Valverde
Fede Valverde, aquí en un partido del Real Madrid ante el Espanyol la semana pasada. El uruguayo protagonizó dos tensos incidentes con su compañero Aurélien Tchouameni.
Fede Valverde, aquí en un partido del Real Madrid ante el Espanyol la semana pasada. El uruguayo protagonizó dos tensos incidentes con su compañero Aurélien Tchouameni. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)







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Real Madrid
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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