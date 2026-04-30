Puro Deporte

Fox se estrenará pronto en Centroamérica como relevo de Tigo Sports y arranca en Costa Rica: esto se sabe

Es un hecho que los 104 partidos del Mundial 2026 podrán verse en Costa Rica mediante Fox, canal que se estrenará en el país antes de eso

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Por Fanny Tayver Marín
Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports.
Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports. (La Nación/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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