Fox se estrenará pronto en Centroamérica como relevo de Tigo Sports y arranca en Costa Rica: esto se sabe

Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports.

Cuando cayó el telón del polémico juego entre Puntarenas y Saprissa, ahí también se marcó el fin de las transmisiones de partidos de Primera División a través de Tigo Sports.

Ese canal está a nada de transformarse de manera oficial para comenzar una nueva etapa y en cuestión de días ya sadrá al aire como Fox.

La primera pista la lanzó la propia FIFA, al sustituir los logos de Tigo Sports por los de Fox en su página web, en el apartado donde se indica en qué canal se pueden ver en cada país los partidos del Mundial 2026, que será del 11 de junio al 19 de julio.

Es un hecho que en territorio nacional, los 104 juegos de la Copa del Mundo se verán por Fox, pero la señal de ese canal empezará a emitirse desde antes.

La Nación sabe que la puesta en marcha de Fox en Centroamérica será justamente en Costa Rica, y que a mediados de mayo ya podrá ver ese canal en la pantalla de su televisor; o bien, solicitarlo a su operador de cable, en caso de que no esté en la parrilla.

Fox saldrá al aire en Centroamérica por primera vez en territorio nacional y para efectos de la Copa del Mundo, su señal solo estará en Costa Rica.

En los demás países de la región, Fox comenzará su historia después del Mundial de Norteamérica 2026.

Quienes hoy trabajan en Tigo Sports, cambiarán su indumentaria a la de Fox. Para las transmisiones contarán con personal tico y apoyo de México en algunos partidos.

Una de las razones por las que Fox Centroamérica debutará en Costa Rica es que en los otros países de la región el escenario es distinto. Solo en suelo tico ya vendían el canal a otras cableras, algo que no pasaba en las demás naciones del área.

Recuerde que el pasado 13 de abril Fox Latin America anunció el lanzamiento del canal Fox en Centroamérica, previsto para el mes de mayo, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en la región.

Además, ese día se indicó que esta operación permitirá a Fox fortalecer su presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ampliando su infraestructura, capacidades de producción y conexión con las audiencias locales.

En Costa Rica, la nueva propuesta de Fox consolida una sólida oferta de fútbol centroamericano, que incluye derechos exclusivos de equipos de la Liga Promérica, además de ligas completas como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol.

En cuestión de días, Tigo Sports pasará a ser Fox. (Rafael Pacheco Granados)

Además, dicho portafolio local se complementa con destacados derechos internacionales, entre ellos la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), Liga MX y la Saudi Pro League, así como un amplio catálogo de fútbol femenil de México y Europa.

Adicionalmente, FOX ofrecerá en la región más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como MLB, PFL (artes marciales mixtas), lucha libre AAA, NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC, WEC y deportes colegiales de la Big Ten Conference, ampliando significativamente la oferta deportiva disponible para el público costarricense.

Según indicó la empresa televisiva, los contenidos estarán disponibles a través del canal de televisión de paga Fox en Centroamérica, la plataforma gratuita Tubi AVOD y, próximamente, mediante Fox+ y el servicio directo al consumidor Fox One.