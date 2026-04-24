FIFA le ‘quema’ una exclusiva a Fox que tiene que ver directamente con Costa Rica

Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica.

La FIFA se dejó la primicia y prendió la chispa de la curiosidad entre los aficionados que se percataron de que hubo un cambio sustancial en cuanto a quiénes transmitirán los partidos del Mundial 2026 en territorio nacional.

Si usted ingresa en este momento a la página de la FIFA y comienza a navegar en el apartado de la Copa del Mundo que será del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, se percatará de que en ese portal ya desapareció el logo de Tigo Sports.

Pero no se asuste, ellos siempre tienen los derechos para dar todos los 104 partidos del Mundial, solo que en vez de Tigo Sports ahora en la página de la FIFA ya aparece Fox.

Recuerde que algunos partidos del Mundial también pasarán por Teletica y por TDMAX.

La FIFA ya indica en su sitio web cuáles serán los medios televisivos para ver desde Costa Rica el Mundial 2026. (FIFA.com/FIFA.com)

La Nación conoce de buena fuente que en los próximos días ya Fox Corporation emitirá un pronunciamiento oficial para anunciarle a Costa Rica que el 100% del Mundial 2026 se verá a través de la pantalla de Fox.

Además de que brindará más detalles sobre su llegada y cómo operará y algunas otras interrogantes que despiertan curiosidad entre los televidentes más fanáticos del fútbol y del deporte en general.

Fue el 13 de abril cuando Fox Latin America anunció el lanzamiento del canal Fox en Centroamérica, previsto para el mes de mayo, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en la región.

Esta operación permitirá a Fox fortalecer su presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ampliando su infraestructura, capacidades de producción y conexión con las audiencias locales.