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FIFA le ‘quema’ una exclusiva a Fox que tiene que ver directamente con Costa Rica

Fox se apresta a dar un anuncio importante, pero la FIFA se le adelantó

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Por Fanny Tayver Marín
Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica.
Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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