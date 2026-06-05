Fox o FUTV: ¿En qué canal se verán los partidos de Inter San Carlos en Primera División?

Inter San Carlos se encuentra en plena toma de decisiones para lo que viene.

Inter San Carlos vive un mundo nuevo desde que consumó su ascenso a la Primera División en el fútbol nacional, no solo al entrar de lleno al mercado de piernas, tener un acuerdo con Joel Campbell y estar prácticamente a un paso —o a $1.000 en el estira y encoge—, para lograr lo mismo con Yeltsin Tejeda.

El equipo que llega a la máxima categoría en la plaza que Guadalupe dejó vacacante también tiene que efectuar una negociación de otra índole.

Una que marcará mucho el rumbo de lo que viene, convirtiéndose prácticamente en su principal fuente de ingresos, y que corresponde nada más ni nada menos que a los derechos televisivos.

La Nación conversó con el presidente del Inter San Carlos, Geovanni Paniagua y una de las preguntas que se le plantearon fue que si es cierto que los partidos de este club se transmitirán a través de Fox, como se escucha desde hace varias semanas.

“Eso es lo que se ha dicho, pero no es verdad. O sea, nosotros estamos negociando con las dos televisoras, porque cuando estábamos en Segunda División firmamos un precontrato con FUTV, en el sentido de que ellos tienen el derecho de tanteo, el derecho de igualar cualquier otra oferta”, afirmó Geovanni Paniagua.

Sin embargo, indicó que en este momento ni siquiera han llegado a ese punto.

El jerarca del Inter San Carlos reiteró que se encuentran negociando con Fox y con FUTV, por lo que todavía no hay una decisión tomada, ni siquiera una pista.

“Sí tenemos ofertas de ambos canales y sí queremos mejorar mucho lo que es el patrocinio de televisión, justamente por lo que el equipo puede ofrecer en términos deportivos y de proyecto. Entonces que sea atractivo también, que sea un producto atractivo para las transmisiones de televisión”, recalcó el jerarca del Inter San Carlos.

De hecho, este club está pensando en todo, porque hasta quiere reforzar su área de prensa con alguien que les genere la posibilidad de tener más visibilidad en los medios.

“En eso estamos trabajando también, porque hay que fortalecer todas las áreas ahora que ya estamos en Primera División”, destacó. Y por esto, la decisión de fichar con algún canal tiene mucha relevancia para ellos.

Fox llegó a Centroamérica al adquirir los canales Tigo Sports de la región y con eso heredó los derechos de transmisión de San Carlos, Puntarenas FC y Sporting.

Mientras que FUTV tiene los derechos de transmisión de Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés, Liberia y Pérez Zeledón.

¿Con quién fichará Inter San Carlos? El club todavía no toma la decisión sobre cuál alternativa le parece la mejor; pero también es algo que debe definir pronto, porque el Torneo de Apertura 2026 arrancará el último fin de semana de julio.