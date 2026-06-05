Puro Deporte

Fox o FUTV: ¿En qué canal se verán los partidos de Inter San Carlos en Primera División?

El presidente del Inter San Carlos detalló a ‘La Nación’ que el ingreso por derechos de transmisión se vuelve clave en el presupuesto

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Inter San Carlos Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 24 de mayo del 2026 Facebook Inter San Carlos
Inter San Carlos se encuentra en plena toma de decisiones para lo que viene. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inter San CarlosFoxFUTVApertura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.