Ya casi hay acuerdo... $1.000 separan a Yeltsin Tejeda de darle el sí a un club

Joel Campbell y Yeltsin Tejeda están cuidando su condición física con el 'coach' Jonathan Uva.

Inter San Carlos ya tiene un acuerdo con Joel Campbell y pronto podría hacer lo mismo con Yeltsin Tejeda, según expresó el presidente del club, Geovanni Paniagua, en entrevista con La Nación.

El equipo que acaba de ascender a la máxima categoría está de vacaciones, pero moviéndose para el gran reto que viene en la Primera División. Y considera que ya se percibe el inicio de lo que podría considerarse como el “efecto Joel”.

“Eso ha sido muy importante, Yeltsin quiere jugar con Joel y comparten el representante, que es Joaquim Batica. Entonces estamos en esa negociación. Estamos muy cerca, lo que pasa es que tenemos un presupuesto y estos son jugadores de élite y hay que ajustarnos a eso”, manifestó.

De hecho, confesó que con Joel Campbell se pusieron de acuerdo rápido; mientras que con Yeltsin “ha costado un poquito esta negociación”.

“Estamos muy cerca. La diferencia son $1.000 dólares ahorita, según lo que me dijo Yosimar Arias, que me actualizó en la mañana. Creo que fácilmente se pondrán de acuerdo. Y lo más importante es que él quiera, es fundamental para nosotros que el jugador quiera venir al proyecto nuestro”, destacó Geovanni Panigua.

El nuevo inquilino de la Primera División anunció este jueves la salida de ocho futbolistas: Daniel Rojas, Dyron Sánchez, Deyverjen Matthews, Ian Smith, Jason Páez, Yosimar Olivero, Marcos Mena y Elvis Mosquera.

Pero también ya tienen varios refuerzos, como Rachid Chirino que proviene de Saprissa; Jefferson Sánchez que se encontraba en Liberia, así como Kendall Porras, quien militaba en Pérez Zeledón, pero pertenecía a Sporting.

También contrataron a Nendalí Mendoza que jugaba en Escorpiones y, a Daniel Vargas, quien militaba en Jicaral.

“Estamos negociando con Yeltsin y tenemos algunos extranjeros con los que estamos en negociación para ver si los podemos sumar”, citó Geovanni Paniagua.

Inter San Carlos iniciará su pretemporada el 12 de junio, preparándose para su estreno en el Torneo de Apertura 2026, el último fin de semana de julio.