Puro Deporte

Ya casi hay acuerdo... $1.000 separan a Yeltsin Tejeda de darle el sí a un club

Un equipo de la Primera División está muy cerca de fichar a Yeltsin Tejeda

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Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell y Yeltsin Tejeda están cuidando su condición física con el 'coach' Jonathan Uva.
Joel Campbell y Yeltsin Tejeda están cuidando su condición física con el 'coach' Jonathan Uva. (Instagram Joel Campbell/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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