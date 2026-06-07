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Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid

Aunque enfrentó oposición por primera vez en décadas, Florentino Pérez logró mantenerse en la presidencia del Real Madrid por amplio margen

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Por AFP
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, saluda desde un palco del estadio Santiago Bernabéu en un partido de la Liga Española de mayo pasado.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, saluda desde un palco del estadio Santiago Bernabéu en un partido de la Liga Española de mayo pasado. (GUILLERMO MARTINEZ/NurPhoto via AFP)







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