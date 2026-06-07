Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, saluda desde un palco del estadio Santiago Bernabéu en un partido de la Liga Española de mayo pasado.

Madrid, España. El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, seguirá en el cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, según anunció él mismo.

“Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el mejor segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros”, afirmó Florentino Pérez.

Enrique Riquelme se apresuró a reconocer su derrota y felicitar al vencedor, a la espera de los resultados oficiales, después de que varios sondeos difundidos por medios de comunicación atribuyeran entre el 60% y el 70% de los votos a Pérez.

“Quiero felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche”, afirmó Riquelme casi al mismo tiempo que su rival.

El presidente merengue ha revalidado su puesto en las primeras elecciones desde 2006, cuando fueron convocadas tras la dimisión del propio Pérez con la que puso fin a su primer mandato (2000-2006).

Pérez volvió a la presidencia merengue en 2009 como único candidato a las elecciones de ese año y, desde entonces, ha revalidado el cargo sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

El 12 de mayo pasado sorprendió al convocar estos comicios, para los que Riquelme logró armar una candidatura a contrarreloj con la que ha podido evidenciar cierta oposición al dirigente merengue.

Tras el aviso dado en las urnas, Pérez -un empresario de 79 años- necesita enderezar el rumbo del Real Madrid, después de dos temporadas sin títulos y un tenso fin de campaña con un vestuario en llamas.

El primer paso será la vuelta de José Mourinho como entrenador, tras el buen recuerdo que el luso dejó en Florentino en sus tres años en el banquillo merengue (2010-2013).

“Vamos a seguir trabajando para ganar títulos, para estar orgullosos del mejor estadio del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho”, aseguró Florentino Pérez.