Real Madrid prepara una revolución: filtran lista de 10 jugadores que saldrían tras una temporada sin títulos

Medios españoles revelaron la posible salida de 10 jugadores del Real Madrid en medio de la crisis deportiva del club.

El Real Madrid atraviesa días de tensión luego de una temporada sin títulos y de los conflictos internos que trascendieron en medios españoles. Ahora, una nueva filtración sacudió al club blanco: una lista con diez futbolistas que podrían abandonar la institución en los próximos meses.

La información tomó fuerza mientras el club todavía no confirma quién será el entrenador para la siguiente campaña. El nombre de Álvaro Arbeloa sigue sobre la mesa. Sin embargo, en España crecen las versiones sobre un posible regreso del portugués José Mourinho.

El diario español Mundo Deportivo aseguró que la dirigencia ya trabaja en una profunda reestructuración de la planilla.

Según el medio catalán, “hasta diez jugadores de la primera plantilla del Real Madrid podrían salir del club este verano”, dentro de una operación que busca un cambio radical luego de completar un segundo año sin títulos.

La publicación añadió que todas las decisiones dependerán del nuevo técnico y señaló que Mourinho aparece como el principal candidato para asumir el banquillo.

Los jugadores que estarían cerca de salir del Real Madrid

Uno de los primeros nombres mencionados fue el del guardameta ucraniano Andriy Lunin.

Aunque el futbolista tuvo buenas actuaciones cuando recibió oportunidades, la dirigencia pretende darle espacio en el primer equipo a Javi Navarro, figura de la Youth League que ganó el club merengue.

En defensa también habría movimientos importantes.

Mundo Deportivo afirmó que David Alaba dejaría el equipo debido al final de su contrato. En contraste, el alemán Antonio Rüdiger permanecería tras renovar por una temporada más.

Además, el club buscaría salida para uno de los laterales izquierdos. El principal señalado sería Fran García, debido a la llegada de Álvaro Carreras como uno de los fichajes fuertes del último mercado.

En el caso de Ferland Mendy, el panorama luce más complejo por la grave lesión que sufrió recientemente. Según el reporte, el Real Madrid analizaría una rescisión de contrato.

Camavinga y Valverde aparecen entre los señalados

La zona media tampoco escaparía de los cambios.

El informe indicó que Dani Ceballos tiene un año más de contrato, pero el club intentaría encontrarle destino antes del cierre del mercado.

También aparecieron los nombres de Eduardo Camavinga y Fede Valverde.

De acuerdo con el medio español, el rendimiento del francés estuvo lejos de las expectativas durante la temporada.

En el caso del uruguayo, la situación tomó relevancia luego del incidente que trascendió con Aurélien Tchouaméni.

La publicación agregó que ambos futbolistas tendrían mercado suficiente para generar ingresos importantes en caso de una transferencia.

La situación de Vinícius genera incertidumbre

En ataque, otro de los nombres mencionados fue el de Gonzalo.

El delantero perdió protagonismo durante la campaña pese al impacto que tuvo tras su participación en el Mundial de Clubes. Según la información, Xabi Alonso le dio más oportunidades, pero con Arbeloa apenas apareció al cierre de la temporada.

Por último, el futuro de Vinícius Júnior todavía no está definido.

El brasileño tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027 y todavía no existe información oficial sobre una renovación.

El reporte advirtió que una eventual venta este verano evitaría el riesgo de que el atacante salga libre al terminar la próxima temporada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.