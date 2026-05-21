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Real Madrid prepara una revolución: filtran lista de 10 jugadores que saldrían tras una temporada sin títulos

El club merengue analiza una renovación total de su planilla mientras crecen los rumores sobre el regreso de José Mourinho

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Kylian Mbappe podría ver al Barcelona ser bicampeón en vivo.
Medios españoles revelaron la posible salida de 10 jugadores del Real Madrid en medio de la crisis deportiva del club. (JOSE LUIS CONTRERAS/NurPhoto via AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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