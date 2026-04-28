Fútbol

El regreso de un viejo conocido: este es el gran candidato para dirigir al Real Madrid

El Real Madrid analiza la contratación de un técnico que ya conoce las exigencias del club blanco

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Por Steven Torres
Vinicius Junior habla con la banca del Benfica luego de denunciar insultos racistas durante el compromiso por la Champions League.
Álvaro Arbeloa brindó apoyo a Vinícius Júnior, luego de que el atacante denunciara haber recibido insultos racistas durante un compromiso de la Champions League. (FILIPE AMORIM/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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