El regreso de un viejo conocido: este es el gran candidato para dirigir al Real Madrid

Álvaro Arbeloa brindó apoyo a Vinícius Júnior, luego de que el atacante denunciara haber recibido insultos racistas durante un compromiso de la Champions League.

El Real Madrid ya tiene un candidato predilecto para asumir el mando del banquillo a partir del próxima temporada. El estratega portugués José Mourinho, de 63 años, se perfila como nuevo DT, según información publicada este martes 28 de abril por The Athletic.

Los periodistas David Ornstein y Mario Cortegana revelaron que el técnico luso es la principal opción para liderar el nuevo proyecto deportivo. En la actualidad, el timonel de la institución blanca es Álvaro Arbeloa, de quien se prevé la rescisión de su contrato al concluir el presente certamen.

Según diversas fuentes anónimas que conversaron con ese medio (que pertenece a The New York Times), la determinación sobre el futuro estratega del Real Madrid la está tomando directamente el presidente, Florentino Pérez.

El jerarca merengue es el principal defensor del regreso de Mourinho, pero otras voces dentro del club se oponen.

Lo que busca Pérez es reconstruir un proyecto que ha caído en el abandono, pues el Real Madrid está a punto de terminar su segunda temporada consecutiva sin ganar un trofeo importante.

Durante la presente campaña Mourinho, que dirige al Benfica, enfrentó severos cuestionamientos tras el compromiso de la Champions League disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero, precisamente contra el Real Madrid. Luego de que Vinícius Júnior denunciara haber recibido insultos por parte de Gianluca Prestianni, al terminar el partido, Mourinho sugirió que el brasileño había provocado el incidente.

El estratega portugués comandó al Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante dicho ciclo, cosechó un título de la liga española (en el cual instauró un récord de puntos), además de conquistar una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El conjunto blanco atraviesa un periodo de profunda incertidumbre deportiva, tras quedar eliminado de la Champions League y la Copa del Rey.

Este escenario se suma a un panorama muy adverso en la Liga Española, donde está a 11 puntos del Barcelona a falta de 5 jornadas y las posibilidades de título son prácticamente nulas.