FIFA sorprende a Alajuelense y Saprissa con noticia de última hora: vea de qué se trata

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa recibieron una buena noticia por parte de la FIFA.

La noticia la dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol a través de un comunicado, tras un aviso directo de la FIFA y tiene que ver directamente con Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

¿De qué se trata? Todo se resume en que los clubes que congregan las aficiones más numerosas del país recibieron un premio.

Esto surge luego de la participación en el FIFA Campus – Club Management, organizado por FIFA y la Federación Costarricense de Fútbol, que se realizó en marzo.

Ahí, los asistentes adquirieron conocimientos mediante charlas y talleres impartidos por expertos de FIFA sobre gestión de organizaciones deportivas, en el marco del Programa de Profesionalización de Ligas y Clubes de FIFA.

Pero era práctico y también les correspondió desarrollar proyectos aplicables en beneficio de sus propios clubes.

Como parte del programa a nivel global, en esta área se realizaron tres seminarios en Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica.

Por parte del fútbol nacional se presentaron cuatro proyectos, de los cuales, las propuestas de Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa obtuvieron los primeros lugares en los FIFA Essential Courses in Club Management – Edición Américas.

Costa Rica fue el tercer país de América en recibir el curso de profesionalización de la FIFA, que se realizó en marzo pasado. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Gracias al reconocimiento obtenido por sus propuestas de planes operativos y estratégicos, ambos clubes serán invitados a participar en la próxima sesión del FIFA Diploma in Club Management, que se realizará en Miami, del 18 al 23 de junio, mientras está en marcha el Mundial 2026.

Los proyectos ganadores

Según detalló la Fedefútbol, “la propuesta de Alajuelense fue la mejor valorada del programa”.

Su plan operativo destacó por la profundidad y el rigor con el que se desarrollaron las subacciones de cada objetivo (entre 5 y 11 por objetivo), incluyendo responsables diferenciados por área funcional (Gerencia Comercial, Deportiva, Financiera, Recursos Humanos e IT), entre otros detalles.

“En Liga Deportiva Alajuelense creemos que la grandeza de una institución se mide tanto por lo que logra dentro del terreno de juego como por la solidez de las estructuras que construyen fuera de él. Este reconocimiento confirma la solidez administrativa de nuestro club, lo cual es vital para la estabilidad y crecimiento futuro”, expresó el presidente Alajuelense, Joseph Joseph.

Los equipos costarricenses no dejaron escapar la oportunidad de participar en el FIFA Campus – Club Management. Y en la práctica, Alajuelense y Saprissa fueron premiados. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Además, el jerarca rojinegro indicó que la visión de la Liga es convertirse en un referente para la región en materia deportiva, administrativa y social.

“Recibir la máxima valoración de FIFA entre los proyectos participantes de América es un honor que nos llena de orgullo y nos confirma que vamos por el camino correcto”, agregó Joseph Joseph.

En el caso del Deportivo Saprissa, su propuesta fue reconocida como “el mejor plan estratégico individual del programa”.

Su diagnóstico fue multidimensional y respaldado por datos; además, los objetivos estratégicos estuvieron claramente cuantificados.

La sección de engagement con la afición también fue considerada una de las más desarrolladas de toda la edición.

“Para el Deportivo Saprissa es motivo de orgullo y satisfacción haber sido seleccionados por FIFA como ganadores de este importante reconocimiento a nuestra planificación estratégica, el cual se alinea con nuestra visión de aportar activamente al crecimiento y profesionalización del fútbol costarricense.

”Ser parte del FIFA Essential Courses in Club Management – Edición Américas, representa una valiosa oportunidad de actualización y crecimiento para reforzar el talento en nuestra organización", dijo el presidente de Saprissa, Roberto Artavia.

Al dar a conocer esta noticia, la Fedefútbol indicó sentirse muy honrada de que FIFA nuevamente tome en cuenta a Costa Rica para brindar este tipo de respaldo y capacitación a nivel dirigencial. Y que además, los clubes nacionales sobresalgan y obtengan reconocimientos de esta magnitud.

“Queremos felicitar a Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa por este importante reconocimiento de FIFA, que refleja su compromiso con la planificación estratégica, la excelencia en la gestión y la profesionalización de sus estructuras.

”Este logro demuestra que nuestros clubes continúan evolucionando y apostando por modelos de gestión cada vez más sólidos y sostenibles, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol costarricense” manifestó el presidente de la FCRF, Osael Maroto.

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