Saprissa ya tiene fecha de regreso: cuándo vuelve y lo que se viene

Saprissa dejó la competencia hace 18 días, cuando disputó el último partido del torneo anterior: la final contra Herediano.

Tras el receso por el periodo de vacaciones, los morados alistan el regreso para enfocarse en sus compromisos inmediatos, dos de ellos fundamentales para la institución: la Copa Centroamericana de la Concacaf y el Torneo de Apertura 2026.

Los tibaseños vuelven a la actividad el 15 de este mes; es decir, dentro de 12 días comienza la pretemporada morada.

Con el retorno, los jugadores se toparán con que ya no estarán Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco, quienes no fueron renovados, además de Rachid Chirino, quien fue prestado al Inter San Carlos.

Tampoco se verá al joven Kenneth González, cedido a préstamo a Pérez Zeledón. Además, estará Andrey Soto, seleccionado nacional y, de momento, el único refuerzo en el grupo, así como Samir Taylor, quien regresa tras haber jugado a préstamo con Guadalupe.

Otra novedad es que los trabajos de pretemporada estarán a cargo de Erick Sánchez, preparador físico del club, quien hace cinco días fue confirmado en el cargo en lugar del uruguayo Marcelo Tulbovitz, quien no aceptó la propuesta de renovación.

Los morados debutarán con la Recopa el 17 de julio, donde se enfrentarán al vencedor de la Supercopa, que pondrá frente a frente a los dos campeones nacionales de la temporada anterior: Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

Después de eso, se estrenarán en el Torneo de Apertura 2026 el último fin de semana de julio e, inmediatamente, harán maletas, porque su estreno en la Copa Centroamericana de Concacaf será en Panamá.

Saprissa jugó su último partido hace 18 días en la final contra Herediano. El equipo vuelve de vacaciones el 15 de este mes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El club debutará en la Copa Centroamericana, de visita en Panamá, el 29 de julio contra el UMECIT FC del vecino país.

Saprissa se encuentra en el grupo C junto con Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza FC (Panamá) y UMECIT FC (Panamá).

“Tenemos que volver a la competición internacional y hacerlo en buen nivel; por eso tampoco nos hemos preocupado mucho por el tema de tener seis extranjeros. Tenemos que tener a los mejores y después escoger cuál de los mejores nos dejamos. El torneo pasado nos fue bastante mal y fue muy dura esa eliminación, entonces nosotros tenemos que competir a gran nivel”, dijo Erick Lonis en conferencia de prensa la semana pasada.

Sobre los seis extranjeros, Lonis se refirió a la cantidad de foráneos en la plantilla, ya que el reglamento solo permite cinco. Saprissa recientemente renovó a Mariano Torres por seis meses más y al panameño Neton Williams por un año; además, cuenta con el nicaragüense Bancy Hernández, el cubano Luis Javier Paradela y los canaleros Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, quienes están en el Mundial con su selección.

La idea de los morados es que Fidel y Tomás hagan una buena Copa del Mundo y vender a uno de los dos; en caso de que no se dé la venta, tendrán que prestar a uno de los extranjeros.

“Es un factor importante y un punto de interés extra para seguir a la Selección de Panamá”, dijo Erick, quien dejó claro lo siguiente: “Vamos a estar pendientes de lo que haga Panamá y, en especial, de Fidel (Escobar) y Tomás (Rodríguez) en la Copa del Mundo”.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.