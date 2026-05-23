FIFA sanciona a México por grito homofóbico en los estadios

Este cartel gigante de "Ola SÍ, grito NO", se mostró durante el partido de preparación para el Mundial 2026 entre México y Ghana del viernes 22 de mayo en Puebla.

Ciudad de México. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó este viernes que recibió una sanción de la FIFA por gritos homofóbicos que se escucharon en los partidos de la selección mexicana frente a Ecuador y Paraguay, en octubre y noviembre de 2025.

El castigo ocurre semanas antes de que México albergue la inauguración del Mundial de fútbol de 2026 que el país latinoamericano organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

El organismo rector del fútbol ordenó que se bloquearan a la venta algunas zonas del estadio donde México se enfrentó este viernes a Ghana (victoria azteca 2-0) en el central estado de Puebla, informó la FMF en un comunicado.

La sanción de la FIFA se refiere al grito de “pu...”, que la afición mexicana lanza reiteradamente contra el portero rival cuando realiza un saque de meta. Es una palabra que suele utilizarse de forma peyorativa contra la comunidad homosexual.

La FMF se dijo comprometida a erradicar “cualquier conducta discriminatoria en los estadios”. Llamó también a la afición a alentar “con pasión y respeto” para que el fútbol sea un espacio “familiar e incluyente”.

El jueves, la FMF lanzó una campaña llamada “Ola sí, el grito no”, en un intento por modificar el comportamiento de los aficionados.

La federación busca que la afición celebre más bien con la famosa “ola”: cuando los asistentes se levantan brevemente de su asiento con los brazos arriba y provocan la ilusión de una ola en la tribuna.

En algunas gradas del estadio Cuauhtémoc, donde se realizó el partido de este viernes, se observó una manta con la leyenda “Ola sí, el grito no” que bloquea los asientos.

La FIFA ha sancionado antes a México por el cántico con multas millonarias y con la obligación de jugar partidos a puerta cerrada.