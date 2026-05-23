Puro Deporte

FIFA sanciona a México por grito homofóbico en los estadios

La Federación Mexicana de Fútbol impulsa una campaña para erradicar el grito discriminatorio de sus estadios

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Por AFP
Este cartel gigante de "Ola SÍ, grito NO", se mostró durante el partido de preparación para el Mundial 2026 entre México y Ghana del viernes 22 de mayo en Puebla.
Este cartel gigante de "Ola SÍ, grito NO", se mostró durante el partido de preparación para el Mundial 2026 entre México y Ghana del viernes 22 de mayo en Puebla. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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