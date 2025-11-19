Fiesta en el Caribe: un país de solo 150.000 personas que ni siquiera es independiente logra su pase al Mundial

“Al Mundial, al Mundial”, gritaban en Panamá. Lo mismo hacían en el país más pequeño en clasificar a la cita mundialista: Curazao.

La noche fue de fiesta en el vecino país y en Willemstad, Curazao, donde los aficionados, con la camisa azul de la selección, saltaron hasta el cansancio. Y eso que ni siquiera son un país independiente, pues Curazao todavía pertenece políticamente a Países Bajos, aunque tiene amplia autonomía.

Locura en Panamá, fiesta en Curazao; tristeza, dolor y mirar la celebración ajena en Costa Rica.

Una marea de fanáticos con la camiseta de la selección inundó las calles de la capital panameña después de que el equipo lograra inscribirse en su segunda Copa Mundial con una goleada 3-0 sobre El Salvador. Música, emoción y euforia marcaron las celebraciones, informaron los medios de comunicación.

@dsports ¡ESTA NOCHE CURAZAO NO DUERME! 🇨🇼🤩🏆 ⚽ La selección caribeña clasificó por primera vez en su historia al #MundialEnDSPORTS y así los festejaron sus hinchas. ⏩ El conjunto centroamericano será el equipo con menos cantidad de habitantes en una Copa Mundial de la FIFA™ con 185 mil tras superar a Islandia en 2018 con 398 mil. 📹 Concacaf #TikTokDeportes #Fútbol #Curazao ♬ sonido original - DSports - DSports

En Panamá y en Curazao hubo fiesta por lograr el boleto a la Copa del Mundo. Con apenas 156.115 habitantes, según su Oficina Central de Estadística, la isla caribeña rompió un récord que pertenecía a Islandia, cuya presencia en Rusia 2018 había sido vista como la máxima hazaña demográfica del deporte.

La clasificación llegó tras un empate 0-0 en Kingston, un resultado que confirmó a Curazao como la única selección invicta del torneo y líder del Grupo B con 12 puntos. Es la primera vez en su historia que disputará un Mundial, un logro que ya es motivo de celebración nacional.

“Bosnan a saka nos kara!”, gritó una joven hincha esta frase en papiamento, que significa “¡Nos hacen sentir orgullosos!”. Llevaba una estrella pintada en el rostro”, destacó el Diario Olé de Argentina.

“Esto me hace sentir increíble, increíble porque somos el país más pequeño que ha llegado a la Copa del Mundo”, exclamó a la agencia AFP otro aficionado de Curazao. “¡Vamos a mostrarle al mundo que somos pequeños, pero grandes de corazón!”.

Panamá no se quedó atrás. Tomás Christiansen, técnico panameño, lloró de emoción por la clasificación en plena cancha tras el pitazo final.

“Qué locura, al Mundial”, gritaban en Panamá. La música de artistas locales como Dangerman, Japanese o Boza retumbó en las calles de Ciudad de Panamá, mientras los aficionados brincaban y, por momentos, lanzaban cerveza al aire.