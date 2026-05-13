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Fernán Faerron revela giro en caso de amenazas contra su esposa e hija

Fernán Faerron dijo que ya tienen nombre y apellidos de la persona responsable y que evalúa entablar un proceso legal

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Por Fanny Tayver Marín
Fernán Faerron
Fernán Faerron dio una actualización sobre la situación que se presentó el sábado pasado en el partido entre Herediano y Cartaginés. (Foto: Facebook CSC./Foto: Facebook CSC.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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