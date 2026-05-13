Fernán Faerron revela giro en caso de amenazas contra su esposa e hija

Fernán Faerron dio una actualización sobre la situación que se presentó el sábado pasado en el partido entre Herediano y Cartaginés.

Fernán Faerron volvió a pronunciarse sobre qué ha pasado luego de que el sábado pasado se presentó una situación inaceptable en el Estadio Carlos Alvarado, en el partido de vuelta de la semifinal entre Herediano y Cartaginés, donde afirma que desde una gradería se gritaban amenazas e insultos en contra de su esposa y su hija.

“Gracias a la investigación realizada, se logró identificar con nombre y apellidos a la persona responsable de las amenazas y actualmente estamos evaluando iniciar el proceso legal correspondiente”, afirmó Fernán Faerron en una historia que colgó en su cuenta de Instagram.

Ahí mismo, el defensor dijo que quería aclarar públicamente que tres personas no fueron quienes profirieron esos gritos.

“Alejandro Alvarado, Kendall Rodríguez y Gabriel Chacón no tuvieron participación en las amenazas realizadas, a quienes les agradezco haber aclarado la situación, lo que nos permite tener mejores detalles sobre los verdaderos responsables”, aseguró el futbolista.

“Pido disculpas, pero entendiendo porque se vieron involucrados. Aprovecho también para hacer un llamado a todos, si ven o escuchan este tipo de amenazas o conductas, es importante denunciarlas y no normalizarlas.

”Que esto sirva de ejemplo de cómo por no señalar las cosas a tiempo terminan pagando justos por pecadores. También es importante tener cuidado con quién nos rodeamos y las acciones que permitimos dentro de nuestros propios grupos”, expresó Fernán Faerron.

Finalmente, el jugador agradeció a muchas personas por los mensajes de apoyo y aliento ante una situación que desde todo punto de vista resulta inaceptable.