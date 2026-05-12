Viva

Mujer sufre grave situación tras denunciar presuntas amenazas contra familia de Fernán Faerron

“Tengo que evitar salir sola”, relató la creadora de contenido sobre la incertidumbre que vive recientemente

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Fernán Faerron habría recibido insultos y amenazas en contra de su familia por parte de un grupo de aficionados heredianos, según denunció una creadora de contenido. (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernán FaerronLaura Ortega
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.