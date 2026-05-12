Mujer sufre grave situación tras denunciar presuntas amenazas contra familia de Fernán Faerron

Fernán Faerron habría recibido insultos y amenazas en contra de su familia por parte de un grupo de aficionados heredianos, según denunció una creadora de contenido.

Jazmín Cortez, la mujer que denunció de forma pública las presuntas amenazas que habrían proferido unos fanáticos contra Fernán Faerron y su familia, reveló que atraviesa una dura situación tras compartir su testimonio en redes sociales.

Según comentó, su única intención al compartir su versión sobre el incidente, que habría ocurrido durante el partido de semifinal entre Herediano y Cartaginés, era la de exponer una situación inaceptable.

“Lo hice porque, desde los valores y principios que mis papás me inculcaron, no hay que normalizar estas situaciones. Hay cosas que simplemente no están bien y punto. Soy herediana a morir y justamente eso es lo que más me duele”, afirmó.

“He ido al estadio millones de veces; fui al Rosabal Cordero cuando estuvo, ahorita al Carlos Alvarado, y nunca en la vida había presenciado que un aficionado atacara de una manera tan cruel a un jugador de su mismo equipo. El fanatismo nunca puede llegar a niveles de tan poca conciencia y semejantes faltas de respeto", agregó la joven.

Sin embargo, de acuerdo con la creadora de contenido, su mensaje la ha hecho víctima de discriminación y ofensas, pues algunos usuarios se han enfocado en atacarla por temas personales, dejando de lado el mensaje que deseaba transmitir.

“Muchísimas personas se enfocaron en mis tatuajes, en mi manera de hablar o en mi manera de expresarme tan tica, en lugar de enfocarse en el verdadero mensaje detrás del video", aseveró la aficionada herediana.

Además, asegura que ha sido coaccionada por terceros para eliminar el video y que incluso perdió la cuenta de Instagram, la cual representa una vía de ingresos para ella. Sumado a esto, ha sido amenazada en reiteradas ocasiones por parte de perfiles anónimos.

“Las amenazas afectan a las personas cercanas de mi círculo, porque son ellos quienes viven con el miedo y la incertidumbre de que me vayan a hacer algo. Y ninguno de nosotros sabe hasta dónde puede llegar la maldad de las personas. Mientras yo tengo que evitar salir sola, salir con cuidado, hay personas involucradas tomándose esto y actuando como si simplemente fuera un vacilón en redes sociales”, expresó

“Pero no, no lo es. Que detrás de cada pantalla hay una persona real, y aunque muchas personas quieran minimizar eso con decir que es solamente internet, las amenazas, la intimidación y el acoso ya dejaron de ser un juego desde hace mucho”, agregó la creadora de contenido.

Jazmín Cortez, influencer y seguidora del Herediano, lamentó la poca seriedad con la que algunos tomaron su denuncia. (Captura de video)

Esta nueva denuncia pública de Cortez generó gran preocupación en redes sociales y muchas personas se solidarizaron con ella. Entre las muestras de apoyo que recibió, está la de Laura Ortega, esposa de Faerron, quien le escribió un mensaje.

“No estás sola. Dios todo lo ve y esto no se va a quedar así”, comentó Ortega.

La denuncia de Jazmín Cortez

Cortez denunció en un video que fue testigo de insultos y amenazas de muerte contra la hija del defensor Fernán Faerron. Su declaración llegó al futbolista y su esposa, quienes aseveraron que llevarán esto a otras instancias, en búsqueda de una disculpa y respectiva sanción contra los presuntos implicados.

El Club Sport Herediano también se pronunció mediante un comunicado, en el que se compromete a investigar lo denunciado por la creadora de contenido.