Herediano se pronuncia tras graves insultos y amenazas contra hija de Fernán Faerron en el estadio

Marquemos la diferencia, disfrutemos el futbol siempre de una manera sana 🫶🏻 y ojalá no los dejen entrar nunca más al estadio 🤢 #futbol #costarica🇨🇷 #heredia #parati

En un comunicado de prensa, el Club Sport Herediano rechazó de manera categórica cualquier manifestación de violencia verbal, insulto o conducta que atente contra la dignidad de jugadores, familiares, aficionados o cualquier persona vinculada al fútbol.

En la red social TikTok, una usuaria identificada como Jazmín Cortés (@jasmiin.coa) denunció los insultos y amenazas de muerte contra la hija del defensor del Fernán Faerron, en el partido de semifnales, Herediano vs. Cartaginés, quien también explicó lo sucedido mediante sus redes sociales.

A través de un video, Cortés relató los supuestos gritos y ofensas contra el futbolista brumoso, el lateral del Herediano Haxzel Quirós y un miembro del personal de seguridad.

“Cinco idiotas se ponen a gritar cosas de Laura (Ortega, esposa de Fernán) y de la bebé, una chiquita de un año, y los maes le gritaban (a Faerron): ‘Ojalá ... a su hija’. Por amor a Dios. Todas las personas que estábamos a la par, que ni siquiera nos conocíamos, nos quedamos calladas porque hasta nos daba vergüenza”, explicó.

En el video, Cortés prosiguió y habló de supuestos comentarios impropios contra un miembro de seguridad y el lateral Haxzel Quirós.

La aficionada del Herediano Jazmín Cortés denunció las ofensas contra el defensor Fernán Faerron y su familia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No fue el partido de Haxzel, pero esos maes le gritaban ‘hijuep... indígena’. ¿Cómo estos estúpidos andan la camisa del Herediano? Personas como esas no deberían entrar al estadio. ¿Cómo van a ponerse la camiseta del Herediano y ofender así a los jugadores? El fútbol es bonito, disfrútelo, pero no da para esas cosas”, dijo Cortés.

Asimismo, la aficionada florense exclamó: “En grupito gritan esas cosas en el estadio porque saben que no les van a hacer nada. Me gustaría que lo gritaran afuera o si permitirían que les falten el respeto a algún familiar. Espero que se queden sin entrada para la final por insoportables”.

De acuerdo con el boletín emitido por el Team: “Ante los hechos denunciados públicamente por una aficionada, la institución realizará la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas respectivas, en apego a sus valores, identidad y propósito institucional”.

En el mismo comunicado se agregó: “Recordamos a nuestra afición que cualquier conducta inapropiada debe denunciarse de inmediato ante un oficial de seguridad privada, quien deberá comunicarla al club para activar el protocolo correspondiente.

“El fútbol se vive con pasión, pero siempre desde el respeto”, finalizó el club.