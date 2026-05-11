Puro Deporte

Herediano se pronuncia tras graves insultos y amenazas contra hija de Fernán Faerron en el estadio

Aficionada del Herediano contó que fue testigo de las supuestas ofensas y amenazas contra la familia de Fernán Faerron e incluso contra Haxzel Quirós

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Por Juan Diego Villarreal
@jazmiiin.coa

Marquemos la diferencia, disfrutemos el futbol siempre de una manera sana 🫶🏻 y ojalá no los dejen entrar nunca más al estadio 🤢 #futbol #costarica🇨🇷 #heredia #parati

♬ sonido original - Jazmín Cortez







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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