Puro Deporte

Federación Costarricense de Atletismo gira alerta por posible intento de estafa

La Fecoa emitió un comunicado urgente al detectar una situación irregular y sospechosa

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Por Fanny Tayver Marín
Fraudes bancarios, estafas bancarias, timos, seguridad, contraseñas, phishing, hackeos, robos a cuentas bancarias
En la Fecoa le piden a la comunidad atlética y al público en general estar alertas para que no caigan en una trampa. (Shutterstock/Imagen)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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