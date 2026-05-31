Federación Costarricense de Atletismo gira alerta por posible intento de estafa

En la Fecoa le piden a la comunidad atlética y al público en general estar alertas para que no caigan en una trampa.

La Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) detectó una situación que inquieta ante un posible intento de estafa y giró una alerta de inmediato.

A través de un comunicado oficial, la Fecoa pone sobre aviso a toda la comunidad atlética y al público en general, comunicando que detectaron intentos de acceso no autorizado a su cuenta oficial de Instagram.

“Ante esta situación, advertimos a nuestros seguidores que se mantengan alerta y no atiendan mensajes, publicaciones, enlaces o promociones que soliciten depósitos de dinero, datos personales o información confidencial en nombre de la Federación”, apuntó la Fecoa.

También indicó que la Federación no realiza rifas, promociones comerciales, sorteos ni solicitudes de dinero a través de mensajes privados o publicaciones no oficiales.

Aparte de la alerta, la Fecoa giró estas recomendaciones para que usted no caiga en alguna trampa:

- Verificar siempre que la información provenga de las cuentas oficiales.

- No compartir datos personales ni bancarios.

- No acceder a enlaces sospechosos.

- Reportar cualquier contenido o mensaje irregular que utilice el nombre de la Federación.

“Nuestro equipo se encuentra trabajando para reforzar las medidas de seguridad correspondientes y garantizar la protección de nuestros canales oficiales de comunicación”, se lee en el pronunciamiento firmado por el Comité Ejecutivo de la Fecoa.