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Fallece Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA

Jason Collins disputó 13 temporadas en el baloncesto de la NBA y dejó un importante legado más allá de las canchas

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Por AFP
Una de las últimas apariciones públicas de Jason Collins ocurrió en febrero pasado, en un evento del Fin de Semana de las Estrellas en Los Ángeles.
Una de las últimas apariciones públicas de Jason Collins ocurrió en febrero pasado, en un evento del Fin de Semana de las Estrellas en Los Ángeles. (MAYA DEHLIN SPACH/Getty Images via AFP)







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