Fallece histórico entrenador del fútbol español y sudamericano

Xabier Azcargorta, aquí al frente de la Selección de Bolivia para un amistoso ante España en el año 2014. El histórico entrenador falleció este 14 de noviembre.

El entrenador español Xabier Azcargorta, que llevó a Bolivia al Mundial de fútbol de 1994, falleció este viernes 14 de noviembre a los 72 años de edad.

La noticia fue confirmada por el Espanyol de Barcelona, uno de los clubes que dirigió a lo largo de su extensa carrera. De acuerdo con medios internacionales como La Opinión de Bolivia y Yahoo Sports, el entrenador murió debido a complicaciones cardiacas.

Al momento de su fallecimiento, vivía en Santa Cruz de la Sierra, al oeste de Bolivia, el país que marcó su vida profesional y personal hace tres décadas.

Azkargorta nació en la localidad de Azpeitia, en el País Vasco, el 26 de setiembre de 1953. Inició su carrera como entrenador en 1972, con el Athletic de Bilbao, pero debido a una severa lesión de rodilla se tuvo que retirar luego de solo cuatro años.

Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/jK49ZHakpE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 14, 2025

Sin embargo, su vida siguió ligada al fútbol y pronto inició una carrera como entrenador. Con solo 29 años de edad dirigió al Espanyol en Primera División y después pasó a otros equipos como Sevilla y Tenerife.

En 1993 cruzó el océano y asumió el puesto de director técnico de la Selección de Bolivia, que buscaba la clasificación al Mundial de Estados Unidos 94. Azkargorta encabezó el histórico grupo de jugadores donde militaban El Diablo Etcheverry y Erwin Platini Sánchez, que logró conseguir el boleto, incluyendo una recordada victoria 2-0 ante Brasil, que hasta ese momento no había perdido nunca un partido eliminatorio.

Xabier Azcargorta, quien falleció este 14 de noviembre, dirige aquí a Bolivia en el 2012. (AIZAR RALDES/AFP)

Tras el Mundial, dirigió a la Selección de Chile y a clubes como el Yokohama Marinos de Japón y el Chivas de Guadalajara de México (en el 2005).

Regresó a Bolivia, donde no pudo repetir el éxito con la selección rumbo al 2014; su último equipo fue el Atlético Palma Flor del país del altiplano en 2020.

Azkargorta se graduó de medicina en la Universidad de Barcelona, aunque nunca ejerció esa carrera, pues su vida permaneció siempre ligada al fútbol.