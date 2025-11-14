Puro Deporte

Fallece histórico entrenador del fútbol español y sudamericano

En España y Sudamérica lloran el fallecimiento de un entrenador de fútbol que hizo historia

Por Milton Montenegro
Xabier Azcargorta, aquí al frente de la Selección de Bolivia para un amistoso ante España en el año 2014. El histórico entrenador falleció este 14 de noviembre.
Xabier Azcargorta, aquí al frente de la Selección de Bolivia para un amistoso ante España en el año 2014. El histórico entrenador falleció este 14 de noviembre. (GOGO LOBATO/AFP)







Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

