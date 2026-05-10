Puro Deporte

Fallece el padre del entrenador del Barcelona horas antes del Clásico ante el Real Madrid

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, sufre una dura pérdida poco antes de enfrentar al Real Madrid por la Liga Española

EscucharEscuchar
Por AFP
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aquí en un partido de Champions ante el Atlético de Madrid.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aquí en un partido de Champions ante el Atlético de Madrid. (GUILLERMO MARTINEZ/NurPhoto via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hansi FlickReal MadridBarcelonaLiga Española
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.