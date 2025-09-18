Expulsan a un aficionado por imprudencia en partido entre Sporting y Puntarenas

Luis Díaz conduce el balón ante la marca de Alexis Cundumí, en el partido entre Sporting y Puntarenas FC.

Sporting y Puntarenas FC se repartieron un punto en el Estadio Ernesto Rohrmoser. Con un hombre menos, los porteños incluso se vieron cerca de una remontada. Y en uno de esos intentos en los que fueron al frente, pasó una situación pocas veces vista.

Un aficionado que vestía la camisa naranja de los chuchequeros tiró un balón a la cancha en plena jugada de ataque del Puerto, ya en tiempo de reposición. Quizás no se percató de lo que pasaba dentro del campo, ni las repercusiones de esa acción que fue una imprudencia.

En pleno ataque del Puerto este aficionado tiró un balón a la cancha….minutos después lo sacaron del estadio. 😅 pic.twitter.com/sE1dqpRdfh — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 18, 2025

El partido que terminó siendo entretenido. Eso sí, el punto le sabe más a Puntarenas FC que a Sporting, porque transitó con un hombre menos durante gran parte del juego.

Los hombres de César Alpízar se negaron a bajar los brazos, ni por la expulsión, ni porque Sporting fue el primero en hacerse presente en el marcador.

Ariel Arauz cobró un tiro de esquina y el mexicano Daniel López se estrenó con gol con los albinegros, en el minuto 71, al enviar el balón al fondo luego de que Ariel Soto y Erick “Cubo” Torres lo intentaron.

Pero el Puerto reaccionó con velocidad, en un cobro de penal, José Pablo Córdoba tomó la responsabilidad y, con frialdad, engañó a Leonel Moreira para igualar el marcador.

El partido cambió por completo a partir del minuto 22, cuando Esteban Cruz cometió una grave falta al escupirle a un rival. Sin protestar, consciente de su error, el delantero se marchó a los camerinos, dejando a su equipo con diez hombres.

Por segundo partido consecutivo, Puntarenas FC perdió una ficha por tarjeta roja. Un golpe duro que, sin embargo, los motivaría a redoblar esfuerzos con más fuerza.

A pesar de la ventaja numérica, Sporting no supo aprovechar la situación. La defensa porteña, liderada por el portero Adonis Pineda, se mostró sólida y frustró cada intento de los locales.

Con el paso de los minutos, el partido se volvió una batalla táctica. Sporting buscaba cómo romper la barrera defensiva del Puerto, que jugaba replegado y buscaba la oportunidad de contragolpe.

Cuando parecía que el partido estaba destinado al 0-0, una jugada lo cambió todo. Al minuto 72, Fabio Coronado cometió una falta en el área sobre Krisler Villalobos, y el árbitro no dudó en señalar penal.

Con la presión sobre sus hombros, José Pablo Córdoba tomó el balón. Con una seguridad, remató de zurda y anotó. Fue el 1-1.

Puntarenas FC se lleva ese punto como si fuera un tesoro, al navegar ante la adversidad; mientras que Sporting queda con el sinsabor de no saber cómo aprovechar el hombre de más, ni tener el marcador a favor en esa circunstancia.

En su próximo partido, los porteños recibirán a Herediano el sábado, mientras que Sporting visitará al Cartaginés el domingo.

Los josefinos continúan ocupando el penúltimo lugar de la tabla, empatados en puntos con Guadalupe, que tampoco pudo ganar en casa en esta novena fecha.

Gol y debut para el mexicano Daniel López. 🔥 pic.twitter.com/X6yg86xn64 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 18, 2025

