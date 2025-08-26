Sporting sacude el mercado al arreglar con exjugador de Saprissa y Herediano

Luis Díaz jugó en Saprissa entre 2023 y 2024, luego salió a la MLS. (Rafael Pacheco Granados)

Sporting FC se movió en el mercado de fichajes con la incorporación de un futbolista costarricense que recientemente quedó libre en la MLS. Se trata del extremo Luis Díaz, quien salió del New England Revolution y encontró en el club josefino la oportunidad de continuar su carrera, con la mira puesta en recuperar regularidad y mostrarse para un eventual llamado a la Selección Nacional de Costa Rica.

Aunque el fichaje aún no ha sido anunciado oficialmente, La Nación confirmó, por medio de una fuente interna del conjunto albinegro, que ya existe un acuerdo total entre ambas partes.

“Hay acuerdo total, solamente estamos a la espera de un trámite que debe completar la MLS para poder anunciarlo”, explicó la fuente consultada.

Díaz militó en Saprissa durante la temporada 2023-2024, donde logró conquistar un campeonato nacional. Con los morados, el atacante destacó por su velocidad y potencia, aunque en su segundo torneo recibió críticas debido a que la afición esperaba un desempeño más determinante.

En su más reciente campaña en la MLS, el futbolista sumó 19 apariciones y una asistencia, pero aun así fue descartado por su equipo.

Ante esta situación, Díaz activó sus contactos en el mercado nacional en busca de una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Cabe destacar que el jugador también tuvo un paso previo por Herediano, donde jugó en 2019 antes de dar el salto al fútbol internacional con el Columbus Crew, club con el que debutó en la MLS.