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Exportero del Arsenal y la Juventus fallece tras chocar contra un tren

Guardameta con destacada trayectoria en Europa falleció en un trágico accidente contra un tren

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Por AFP
Alexander Manninger, fallecido en un accidente de tránsito, aquí con la Juventus durante un partido de la Serie A de Italia en el 2010.
Alexander Manninger, aquí con la Juventus durante un partido de la Serie A de Italia en el 2010. El arquero falleció en un accidente de tránsito. (CARLO HERMANN/AFP)







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