Exportero del Arsenal y la Juventus fallece tras chocar contra un tren

Alexander Manninger, aquí con la Juventus durante un partido de la Serie A de Italia en el 2010. El arquero falleció en un accidente de tránsito.

El portero austríaco Alexander Manninger, que jugó en el Arsenal, la Juventus y otros equipos destacados, murió este jueves en un accidente de tráfico, informó uno de sus antiguos clubes, el FC Salzburgo.

Manninger, de 48 años, que también formó parte de la selección de Austria y el Liverpool, entre otros, falleció cuando un tren chocó contra su vehículo mientras cruzaba las vías en la región de Salzburgo, según informó la agencia de noticias austríaca APA.

“Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que perdió trágicamente la vida en un accidente de tráfico”, publicó el FC Salzburgo en su página de Facebook.

“Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos. Descansa en paz, Alexander”, añadió.

La Federación Austríaca de Fútbol y el Arsenal también expresaron sus condolencias.

“El mundo del fútbol ha perdido a una persona muy especial”, señaló la Federación Austríaca de Fútbol en X.

“Todos en el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de nuestro exguardameta, Alex Manninger”, publicó el club inglés en X.

Las circunstancias del accidente, en el que nadie más resultó herido, sigue bajo investigación, según la policía.