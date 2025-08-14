Puro Deporte

Exportero de Turrialba solicita una medida en México tras acusaciones de entrenador suspendido por amaño

El arquero Bryan Cordero refutó las declaraciones del entrenador mexicano Enrique Valencia, suspendido por supuesto intento de amaño en Turrialba

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Bryan Cordero, arquero de Turrialba que denunció el amaño del club en febrero pasado, tiene todo listo para volver a los terrenos de juego.
Bryan Cordero, arquero de Turrialba que denunció el presunto intento de amaño, volverá a jugar en el club Lankaster de Linafa. (Cortes/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bryan CorderoEnrique ValenciaMunicipal TurrialbaAmaño de partidos
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.