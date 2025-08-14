Exportero de Turrialba solicita una medida en México tras acusaciones de entrenador suspendido por amaño

Bryan Cordero, arquero de Turrialba que denunció el presunto intento de amaño, volverá a jugar en el club Lankaster de Linafa.

El exguardameta del Municipal Turrialba, Bryan Cordero, reaccionó ante unas declaraciones emitidas por el entrenador mexicano Enrique Valencia sobre el caso del supuesto intento de amaño de un partido.

Valencia solicitó una entrevista al medio de comunicación TUDN Radio, donde dio su versión. El técnico rechazó haber ofrecido $300 a 10 jugadores turrialbeños para que perdieran un partido ante Cariari por un marcador específico, situación que fue investigada por la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica y que resultó en una suspensión de cinco años contra él, su compatriota y dirigente Ernesto de la Torre y el presidente del club turrialbeño Rolando Pereira.

El entrenador azteca dijo lo siguiente sobre el guardameta Bryan Cordero: "“El portero no nos volteaba a ver, siempre alejado, supuestamente era el capitán y siempre fue difícil con el equipo. Ante esto, yo tomé la decisión de decirle a Rolando que los experimentados mejor darles las gracias y solo jugar con los jóvenes".

También dijo que Cordero hizo la denuncia sobre el supuesto amaño, cuando ni siquiera estuvo presente en la reunión donde se dio el presunto ofrecimiento de $300.

Ante esto, el guardameta emitió un comunicado en el que afirma que exigirá a TUDN que le publiquen un derecho de respuesta.

Estas son las declaraciones que Cordero envió a los medios:

“En relación con las declaraciones emitidas por el señor Enrique Valencia, durante una entrevista en el medio de comunicación TUDN Radio, en las que se mencionó mi nombre, y se emitieron afirmaciones que considero falsas, inexactas y totalmente alejado de la verdad, me permito informar lo siguiente:

“He presentado de forma oficial, una solicitud de derecho de respuesta, ante dicho medio, exigiendo que mi versión de los hechos sea difundida en el mismo espacio, programa y alcance en el que se transmitió la entrevista del señor Valencia.

“Rechazo categóricamente lo señalamientos realizados en mi contra y afirmo que no corresponden a la realidad. Todo comentario que involucre mi nombre debe estar sustentado en pruebas verificables y hechos comprobados, no en especulaciones o falsedades.

“Aparte mi trayectoria como futbolista profesional se ha construido con base en el trabajo, la disciplina, la transparencia y el respeto, principios que seguiré defendiendo”.

Cordero afirma que tras hacer la denuncia el club lo relegó y finalmente se quedó sin equipo. Ahora volverá a jugar fútbol gracias a que el Lankaster de Cartago -dirigido por el delantero herediano Marcel Hernández- se le acercó para abrirle las puertas.