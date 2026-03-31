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Europa completó sus clasificados al Mundial 2026 mientras Italia se hunde

Dos de las finales del repechaje europeo hacia el Mundial 2026 se definieron en penales, incluyendo la derrota de Italia

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Por AFP
El arquero de la Selección de Italia Gianluigi Donnarumma reacciona luego de quedar fuera del Mundial una vez más, tras la derrota en penales ante Bosnia-Herzegovina.
El arquero de la Selección de Italia Gianluigi Donnarumma reacciona luego de quedar fuera del Mundial una vez más, tras la derrota en penales ante Bosnia-Herzegovina. (ELVIS BARUKCIC/AFP)







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