Europa completó sus clasificados al Mundial 2026 mientras Italia se hunde

El arquero de la Selección de Italia Gianluigi Donnarumma reacciona luego de quedar fuera del Mundial una vez más, tras la derrota en penales ante Bosnia-Herzegovina.

París, Francia. Suecia, Turquía, la República Checa y Bosnia, que eliminó a la cuatro veces campeona Italia, completaron el cupo de 16 selecciones europeas en el Mundial 2026, este martes tras las cuatro finales de la repesca.

Drama en Zenica

Italia tendrá que presenciar por televisión el Mundial de fútbol 2026 por tercera edición consecutiva -eliminación también en los playoffs en 2018 y 2022- tras su derrota en la final del repechaje europeo ante Bosnia (1-1, 4-1 en los penales) en el modesto estadio de Zenica.

La Nazionale, tetracampeona del mundo, se adelantó con un gol de Moise Kean (15′), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabaković (79′), después de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41.

En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que jugarán el segundo Mundial de su historia.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron desde los once metros para la Azzurra de Gennaro Gattuso.

Bosnia, que disputará su segundo Mundial tras Brasil 2014, se enfrentará en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

Gyokeres, el héroe ante Polonia

Gracias a un gol de su delantero estrella Viktor Gyokeres en el minuto 87, Suecia se cobró la revancha ante Polonia (3-2), que la había privado del Mundial 2022.

Luego de una fase de clasificación catastrófica, marcada por el último puesto de su grupo, la Suecia del DT inglés Graham Potter accedió al repechaje merced a su clasificación en Liga de las Naciones.

El delantero del Arsenal Gyokeres ya había dado al combinado escandinavo el pase a la final del repechaje tras su triplete ante Ucrania en semifinales.

Por su parte, el equipo polaco aspiraba a una tercera clasificación consecutiva a la fase final de un Mundial. Pero finalmente, su delantero Robert Lewandowski, de 37 años, será uno de los grandes ausentes en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Suecia se medirá con Japón, Países Bajos y Túnez en el F.

El delantero de Suecia Viktor Gyokeres celebra con compañeros y aficionados el gol que les dio la clasificación al Mundial 2026 ante Polonia. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

24 años después

Turquía, por su parte, derrotó a Kosovo con un gol del delantero del Fenerbahçe Kerem Aktürkoglu (53′) y regresa a un Mundial luego de 24 años de ausencia.

Su última participación data de 2002 en Corea del Sur y Japón, donde dio la sorpresa y fue tercera.

En el estadio Fadil Vokrri de Pristina, ante unos turcos que parecían paralizados por la importancia del encuentro, los kosovares se mostraron superiores durante la primera parte.

Tras el descanso, los turcos mostraron mayores intenciones ofensivas y castigaron a los kosovares en una de sus primeras acometidas claras: Aktürkoglu marcó desde dentro del área para culminar una jugada colectiva que contó con la participación del volante del Real Madrid Arda Güler.

Los turcos estarán en la llave D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

A golpe de penales

La República Checa se impuso a Dinamarca en los penales (2-2, 3-1 en la tanda) en la final disputada en Praga y se clasificó para el Mundia 20 años después de su primera participación (antes competía como Checoslovaquia).

Ya vencedores en los penaltis en semifinales de la repesca el pasado jueves contra Irlanda, los checos disputarán su segundo Mundial en un grupo que completan Sudáfrica, Corea del Sur y México.

Esta final de la ruta D de la repesca de la zona europea comenzó a un ritmo frenético, con el tempranero gol del jugador del Lyon Pavel Sulc (3′), autor de un magnífico disparo a la escuadra (1-0).

Dinamarca tuvo que ir a remolque durante y fue finalmente el exjugador del Lyon Joachim Andersen quien volvió a meter a los daneses en el partido (72′).

En la tanda de penaltis, solo la leyenda Christian Eriksen logró marcar para los daneses. Demasiado poco como para aspirar a batir a unos checos infalibles.