Ethan Barley: El cachorro de 16 años que tardó cinco minutos para anotar en su debut con Alajuelense

Diego Campos abraza a Ethan Barley luego de la anotación del juvenil en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

Ethan Barley, de 16 años, ingresó al partido en el minuto 71, como relevo de Diego Campos. Con apenas cinco minutos en el en el terreno de juego y portando la camisa 44 de Liga Deportiva Alajuelense, el atacante se avivó ante un error del portero sancarleño Alexandre Lezcano y anotó.

Fue el debut soñado para este cachorro que es de Alajuela, mide 1,81 metros y que lleva siete años de construir su carrera futbolística en el semillero rojinegro. En este tiempo, ha sido goleador en las diferentes categorías de liga menor.

Al delantero juvenil lo incluyeron en la lista para un partido de la máxima categoría por primera vez. Solo eso ya era una experiencia única para él, pero no fue todo: Ethan Barley entró al partido y se estrenó con gol.

“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, al profesor que me dio la confianza desde un principio y es lo que uno sueña desde pequeño, más debutar con un gol y me siento muy feliz”, expresó Ethan Barley en la transmisión de Tigo Sports.

Añadió que toda la lucha, el esfuerzo y el sacrificio ha valido la pena, pero que tiene que seguir trabajando en el día a día, porque esto es apenas el principio de su sueño.

“He venido luchando desde hace años y es gracias al trabajo, al sacrificio y darle la gracias al profesor Óscar Ramírez por la oportunidad y a seguir trabajando y esforzándome por ganarme un puesto en este equipo”, apuntó Ethan Barley en Columbia.

Sobre el gol, dijo que puso en práctica lo que siempre les han dicho en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), “que el punta tiene que ir a raspar cualquier cosa y gracias a Dios se nos dio”.

También contó cuál fue el comentario que le hizo Óscar Ramírez antes del juego: “Él me dijo que aprovechara la oportunidad, que son pocos los que aprovechan esto”.

En el festejo, Diego Campos fue uno de los primeros en abrazar a Ethan Barley, pues el cachorro hizo exactamente lo que él le aconsejó.

Campos portaba la cinta de capitán en el partido entre San Carlos y Alajuelense, y cuando salió de cambio para que ingresara Barley, le entregó esa banda a Santiago van der Putten.

El gol surgió luego de un remate de media distancia de John Paul Ruiz. El portero Alexandre Lezcano contuvo el balón, pero lo soltó, se lo quitó Tristán Demetrius y apareció Ethan Barley en el punto exacto para enviar la pelota al fondo para el 0-2 definitivo.

“Es un muchacho que viene en proceso, ya fue al Mundial juvenil. Ahora, yo ya lo conozco y creo que hay cositas que hay que mejorar con él. Tiene instinto de goleador, porque sobre el remate, él va y saca algo que es de él”, destacó el técnico rojinegro, Óscar Ramírez.

Despues de su visita a San Carlos, Alajuelense emprendió su regreso de inmediato al CAR. Ahí tiene entrenamiento y recuperación este domingo. Y ya este lunes se entrenará preparando el primer partido de la semifinal, conociendo el nombre de su rival.

