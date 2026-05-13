Esto fue lo que le dijo Alajuelense a José Saturnino Cardozo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El buen trabajo de José Saturnino Cardozo con Liberia fue contemplado por Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense entabla la cuenta regresiva para anunciar quién asumirá la dirección técnica de su equipo masculino, tras la decisión de Óscar Ramírez de no continuar.

¿Qué pasó con José Saturnino Cardozo? De los nombres que barajan los rojinegros como candidatos, hace una semana, el propio gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, admitió que el timonel de Liberia estaba siendo contemplado.

Pero que en ese momento Alajuelense respetaba que el paraguayo se encontraba en plena disputa de las semifinales.

La Liga siguió en su proceso de escogencia y a inicios de semana, la institución rojinegra le hizo saber al entorno de José Saturnino Cardozo que la decisión final recaerá sobre otro candidato.

Luis García, el representante del técnico que puso a Liberia en las semifinales de estos últimos dos torneos cortos, respondió una consulta que le formuló La Nación.

“El profe Cardozo solamente era una opción en Liga Deportiva Alajuelense, nunca se mandó oferta ni propuesta formal. Solo nos informaron que ya no sería el candidato más fuerte para restar al final en la discusión con la directiva, nada más eso”, apuntó Luis García.

El técnico de Alajuelense será extranjero; mientras que el futuro de José Saturnino Cardozo pareciera que se resolverá pronto.

Para nadie es un secreto que a pesar de que cuenta con opciones de dirigir en otros países, ese hombre que es considerado un ídolo en México, se encuentra muy a gusto en Costa Rica. Y ahora todo se encamina a que continúe al frente de Liberia.

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