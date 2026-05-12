Alajuelense ya tomó una decisión sobre José Saturnino Cardozo

En Liga Deportiva Alajuelense ya se va reduciendo la lista de candidatos para tomar su banquillo. De manera abierta, Carlos Vela había dicho que José Saturnino Cardozo estaba entre los técnicos contemplados. Aquí junto a Javier Delgado, funcionario del club.

Liga Deportiva Alajuelense ya tomó una decisión sobre uno de los candidatos para convertirse en su nuevo director técnico.

Aunque en la Liga manejan con hermetismo total los nombres que están contemplando, el único estratega que era de dominio público quedó descartado, según supo La Nación.

¿Quién es el técnico que dejó de estar entre las opciones que baraja la institución rojinegra? Se trata de José Saturnino Cardozo.

Eso ocurrió luego de que en Alajuelense siguen aplicando filtros en su proceso de selección.

Ya se va acercando la decisión final para nombrar en cualquier momento al sucesor de Óscar Ramírez, y aunque no se sabe de quién se trata, una fuente confirmó a La Nación que no será el paraguayo.

En una entrevista que Carlos Vela concedió a este medio la semana pasada, el gerente deportivo de los rojinegros describió el perfil de técnico llegará al club.

“Buscamos un perfil de una persona que tenga una reputación intachable, que venga con buenos valores, que sepa también lo que es estar en un club grande, con la exigencia de ser campeón, donde cada partido es importante”, afirmó Carlos Vela, quien admitió que todo se enfila a que sea un extranjero.

Dijo que tiene que ser alguien afín a las áreas multidisciplinarias que ofrece el Centro de Alto Rendimiento (CAR), apegado a las áreas de nutrición, de psicología, de preparación física y de desarrollo humano. Además, de tener un estilo de juego que la gente disfrute.

“Yo sé perfectamente que el aficionado liguista quiere un equipo valiente, un equipo que vaya para adelante, un equipo protagonista, un equipo que corra riesgos. Tiene que ser un técnico que vive el fútbol desde ese lugar, y que disfrute y proyecte jóvenes”, citó.

Según él, eso es importante, porque el club cuenta con un centro de desarrollo y que tiene que ser parte del proyecto irles dando cabida en la Primera División.

La pretemporada de la Liga empezará el 1.° de junio y la intención tanto de Carlos Vela como de la dirigencia es que ese mismo día ya el nuevo técnico esté trabajando de lleno.

Otro propósito de los rojinegros es tomar esa decisión final esta misma semana, en vista de que también necesitan definir con su nuevo entrenador los movimientos que se darán en la planilla de futbolistas.

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