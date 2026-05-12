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Alajuelense ya tomó una decisión sobre José Saturnino Cardozo

Liga Deportiva Alajuelense va teniendo más claridad en cuanto a su próximo director técnico

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Liberia
En Liga Deportiva Alajuelense ya se va reduciendo la lista de candidatos para tomar su banquillo. De manera abierta, Carlos Vela había dicho que José Saturnino Cardozo estaba entre los técnicos contemplados. Aquí junto a Javier Delgado, funcionario del club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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