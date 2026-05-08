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¿Qué dicen en Alajuelense sobre José Saturnino Cardozo? Carlos Vela hizo una reveladora confesión

Liga Deportiva Alajuelense anunciará pronto a su nuevo entrenador

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen contra Liberia por cuartos de final del Torneo de Copa
El trabajo de José Saturnino Cardozo agrada en Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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