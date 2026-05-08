¿Qué dicen en Alajuelense sobre José Saturnino Cardozo? Carlos Vela hizo una reveladora confesión

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense se fijo un plazo de una semana para ya tener prácticamente definido quién será su nuevo entrenador y es un hecho que el sucesor de Óscar Ramírez ya estará a cargo del equipo el 1.° de junio, cuando empieza la pretemporada.

¿José Saturnino Cardozo está entre las opciones? El gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, habló sin rodeos.

“Pepe ha hecho un buen trabajo, pero hay que ser muy respetuosos con el momento que él está viviendo y que está viviendo Liberia.

”Es un tema que se ha analizado y es un candidato que tiene pros, que tiene contras y que hoy tiene un compromiso y que no podemos avanzar por respeto al club y eso también influye, porque los tiempos son importantes”, comentó Carlos Vela en el programa 120 Minutos de Monumental.

En una serie de entrevistas que el gerente deportivo de la Liga concedió el jueves a diferentes medios de comunicación, no quiso pronunciar nombres, sino que trazó el perfil de técnico que los rojinegros buscan.

No solo evitó dar nombres, porque tampoco dijo cuáles son las nacionalidades de los perfiles que más le han llamado la atención hasta ahora.

Sin embargo, descartó que en la lista haya algún mexicano, como se ha especulado en los últimos días en redes sociales.

En los últimos días, el representante de José Saturnino Cardozo, Luis García, dio a conocer que el técnico paraguayo rechazó ofertas de la televisión en México y en Estados Unidos, debido a que lo seduce más el reto que tiene por dirigir.

De momento, José Saturnino Cardozo está enfocado en su reto con Liberia, en la semifinal ante Saprissa que se encuentra 1-1.

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