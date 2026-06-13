Esto dijo Gustavo ‘Lechuga’ Alfaro después de la paliza de EE. UU. ante Paraguay en el Mundial 2026

El técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, gesticula durante el partido entre los guaraníes y Estados Unidos en Los Ángeles, por el Mundial 2026.

Los Ángeles, Estados Unidos. El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, admitió que el equipo de Estados Unidos, que ganó 4-1 a la Albirroja en el debut mundialista, se impuso al combinado sudamericano “con absoluta justicia y claridad”.

“Nos superaron en todo, en el plano táctico, en el técnico y también en el físico”, declaró el DT en la conferencia de prensa posterior al partido disputado el viernes en Los Ángeles.

“Sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados y hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar” para afrontar con garantías los próximos compromisos en el Grupo D, contra Australia y Turquía.

Alfaro también lamentó el “timing” de los goles, que llegaron en momentos decisivos: “Lástima del autogol en el arranque del partido, porque habíamos empezado bien”, declaró en referencia al tanto que abrió el marcador en el minuto 7, un autogol del mediocentro guaraní Damián Bobadilla.

“Y luego el tercer gol justo antes del entretiempo...” que acabó de sentenciar el partido al descanso.

El seleccionador cree que a sus jugadores no les pesó el debut mundialista tras 16 años de ausencia en este torneo: “No puedo decir si pesó o no el debut, porque eso es algo que cada jugador siente. Nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que tenía el equipo en la previa, pero en un Mundial tienes que dejar al lado las emociones”.

Alfaro admitió que la larga espera para volver a disputar un Mundial “ha creado una expectativa en todo el país que estaba en otro lugar y no puedo pedir a los paraguayos que sean racionales, pero nosotros tenemos que ser racionales”.

El técnico aseguró que sus jugadores seguirán trabajando y luchando para buscar el pase a los cruces: “Mientras nos quede un minuto, vamos a pelear”.