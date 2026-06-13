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Esto dijo Gustavo ‘Lechuga’ Alfaro después de la paliza de EE. UU. ante Paraguay en el Mundial 2026

Estados Unidos le dio un correctivo a Paraguay en su debut en el Mundial 2026; esta es la valoración del entrenador Gustavo Alfaro

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Por AFP
El técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, gesticula durante el partido entre los guaraníes y Estados Unidos en Los Ángeles, por el Mundial 2026.
El técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, gesticula durante el partido entre los guaraníes y Estados Unidos en Los Ángeles, por el Mundial 2026. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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