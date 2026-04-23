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Este es el parte médico tras la lesión de Lamine Yamal, a pocas semanas del Mundial 2026

El Barcelona detalló cómo se encuentra la lesión de Lamine Yamal, mientras los españoles están a la expectativa por el Mundial 2026

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Por AFP
Lamine Yamal yace en el césped tras su lesión en el partido del Barcelona y el Celta, que amenaza su participación en el Mundial 2026.
Lamine Yamal yace en el césped tras su lesión en el partido del Barcelona y el Celta, que amenaza su participación en el Mundial 2026. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)







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