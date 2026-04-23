Este es el parte médico tras la lesión de Lamine Yamal, a pocas semanas del Mundial 2026

Lamine Yamal yace en el césped tras su lesión en el partido del Barcelona y el Celta, que amenaza su participación en el Mundial 2026.

Barcelona, España. El joven delantero del FC Barcelona Lamine Yamal sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que pone fin a la temporada con su club pero que en principio no le impediría estar en el Mundial 2026, donde las esperanzas de España dependen en gran parte de él.

El jugador sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (parte posterior y exterior del muslo)”, informó el Barcelona este jueves en un comunicado.

El joven prodigio del Barça se lesionó el miércoles en el partido de Liga contra el Celta al patear un penal para marcar el gol de la victoria de su equipo 1-0.

Lamine Yamal ni siquiera celebró el tanto sino que se tiró al suelo y pidió la ayuda de la asistencia médica con cara seria esperando a ser atendido.

El Barcelona advirtió que “Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada”, pero “está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial” de Norteamérica, que comienza el 11 de junio en México.

España tiene previsto concentrarse a finales de mayo, una vez que finalice la actual temporada liguera el 24 de mayo.

El joven delantero, campeón de Europa con España en 2024, se declaraba “con muchas ganas de que llegue” el Mundial, tras recoger el lunes el premio Laureus al mejor jugador jugador joven del año.

“Llevo soñando desde que soy pequeño con poder jugar ahí (en un Mundial), poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección”, añadió Lamine.

“Serán dos meses que a mí se me harán muy cortos y ojalá se pueda ganar el campeonato”, deseó Lamine.

Para poder llegar a la cita de Canadá, México y Estados Unidos, Lamine Yamal seguirá “un tratamiento conservador”, sin intervención quirúrgica, con la vista puesta en el estreno de España en el Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde.

No hay ninguna duda de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo incluirá en su lista mundialista aunque no esté repuesto al 100%.

No obstante, la lesión de Lamine se añade a la incertidumbre sobre varios jugadores importantes actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) o Nico Williams (Athletic de Bilbao).

Reservado de inicio

Si entra en su lista, De la Fuente podría reservar a su joven delantero en el inicio del torneo, donde España tendrá que verse en su grupo con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de una recaída.

El doctor Pedro Luis Ripoll, a menudo preguntado por los medios, dijo a la Cadena Ser que la tasa de recaída en este tipo de lesiones es del 30% y llamó a Lamal a ser “muy prudente” en su recuperación.

Mientras tanto, el Barcelona, eliminado en cuartos de final de la Champions, va a tener que defender sin su mejor delantero los nueve puntos de ventaja que tiene sobre el Real Madrid para revalidar su título liguero.

Lamine, que ya había tenido problemas de pubalgia en la primera parte de la temporada, se ha convertido en un pilar indispensable del Barça, donde es el mejor goleador y pasador, con 24 tantos y 20 asistencias contando todas las competiciones.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar”, escribió este jueves Yamal en Instagram.

“Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”, añadió.

Sin Raphinha y con un Robert Lewandowski en senda descendente, el joven “10” del Barça venía de encadenar una serie de grandes actuaciones, una vez superadas sus molestias de inicio de campaña.

“Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”, aseguró el delantero azulgrana.