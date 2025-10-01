Este es el monto que recibirán 11 atletas costarricenses becados por el CON

Andrea Vargas (100 vallas), Diana Brenes (Judo), Maxwell Lacey (Lucha) y Brisa Hennessy (Surf), son cuatro de los 11 atletas becados por el CON, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Archivo La Nación

La oportunidad de una mejor preparación con el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 llevó al Comité Olímpico de Costa Rica a otorgar una beca económica a 11 atletas costarricenses.

El Comité tomó en cuenta a cuatro deportistas de atletismo, dos de surf, dos de judo, así como uno de BMX freestyle, de taekwondo y de lucha olímpica.

La beca más alta corresponde a la surfista Brisa Hennessy, quien en las dos últimas olimpiadas ocupó el cuarto puesto en la competencia y recibirá un monto de ₡756.000. En contraste, la beca menor será para la marchista juvenil Sharon Herrera, quien recibirá un subsidio de ₡252.000.

LEA MÁS: Costa Rica competirá con dos campeones mundiales en las justas más antiguas de Suramérica

De los deportistas escogidos, siete ya han competido en una olimpiada, mientras que cuatro intentarán lograr su boleto por primera vez. Sharon Herrera (marcha), Diana Brenes (judo), Daniela Rojas (atletismo) y Maxwell Lacey (lucha olímpica) son los atletas que aspiran a obtener un cupo en las justas angelinas.

Según el Comité Olímpico, la inversión mensual será de $9.150 (₡4.611.600). Solidaridad Olímpica dispone que el monto total se divida entre seis atletas.

No obstante, el CON optó por distribuirlo entre 11, con el objetivo de proyectar a más deportistas con opción de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además de las becas, los atletas cuentan con el apoyo del equipo interdisciplinario del CON en las áreas de fisioterapia, nutrición y preparación física, así como con la logística y financiamiento para torneos del ciclo olímpico y eventos clasificatorios.

Ninguno de los deportistas becados tiene aún asegurada su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que a partir del próximo año deberán competir en eventos nacionales, regionales, continentales y mundiales, para buscar su boleto directo o bien a través del ranking de su disciplina.

Los becados Copiado!