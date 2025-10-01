Puro Deporte

Este es el monto que recibirán 11 atletas costarricenses becados por el CON

Atletas becados tendrán un subsidio económico desde setiembre del 2025 hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Becas Comité Olímpico 11 atletas recibirán subsidio económico Juegos Olímpicos 2025 Andrea Vargas (100 vallas) Diana Brenes (Judo) Maxwell Lacey (Lucha) Brisa Hennessy (Surf) 1 de octubre 2025 Archivo La Nación
Andrea Vargas (100 vallas), Diana Brenes (Judo), Maxwell Lacey (Lucha) y Brisa Hennessy (Surf), son cuatro de los 11 atletas becados por el CON, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Archivo La Nación (La Nación/Archivo La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Becas Comité OlímpicoJuegos Olímpicos Los Ángeles 202811 atletas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.