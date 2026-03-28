Este choque tiene a portero de Alajuelense en los tribunales: observe el video de lo qué pasó

¿Usted ya observó el video del accidente de tránsito ocurrido el 9 de abril de 2025 y que tiene al portero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, en los tribunales?

Este viernes 27 de marzo se efectuó la audiencia preliminar en el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, donde se escucharon a todas las partes y ahora un juez debe decidir si eleva este caso a juicio o no.

Una de las pruebas existentes es un video captado por las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Belén.

Según la parte acusadora, la alcoholemia del guardameta dio positiva, y según la defensa, en el video se observa un giro de la persona que interpuso la demanda que no está permitido por la demarcación de doble línea amarilla.

Michael Castillo, quien es el abogado de Bayron Mora, mencionó: “El vehículo blanco (ofendido) sale del centro comercial, no hace el alto y gira a la izquierda donde existe doble raya amarilla (giro prohibido), por lo que se considera que él es quien genera el accidente”.

Por su parte, la otra persona involucrada presentó su reclamo judicial con base en la prueba de alcohol.