Puro Deporte

Este choque tiene a portero de Alajuelense en los tribunales: observe el video de lo qué pasó

Un video muestra el momento cuando se produjo el accidente de tránsito de Bayron Mora, portero de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Christian Montero y Fanny Tayver Marín
El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, detiene el penal decisivo que a la postre permitió a los manudos obtener su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana.
El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, espera conocer noticias de un juez. (Prensa LDA/Prensa LDA)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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