Estas son las decisiones de Óscar ‘Macho’ Ramírez en un momento clave para Alajuelense

Óscar Ramírez vuelve a tener en convocatoria a los tres jugadores que se reportaron con dolencias el miércoles pasado.

Liga Deportiva Alajuelense recibe al Municipal Liberia en el partido donde está en juego el pase a la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025 y todos los detalles de este partido puede seguirlos en este artículo.

Óscar “Macho” Ramírez adelantó en su última comparecencia ante los medios de comunicación que tenía buenas noticias con respecto a dos de los jugadores ausentes en el partido del miércoles pasado, pero en realidad era con los tres.

Anthony Hernández, Rashir Parkins y Diego Campos vuelven a ser parte de la convocatoria rojinegra.

Pero eso no era lo último que tenía que corroborar el técnico de la Liga en la práctica del viernes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Ahí quería ver a Washington Ortega y conversar con el arquero uruguayo y con el preparador de porteros, Diego Cejas. De hecho, el charrúa tampoco estará en la suplencia. El “Macho” no quiere recaídas por ningún motivo.

La decisión es que de nuevo atajará Bayron Mora, algo que no despierta inquietud entre la afición, debido al desempeño que ha tenido el guardameta de 22 años.

A pesar de que estaba sin ritmo, Bayron Mora fue clave para que Alajuelense para que los rojinegros sigan reinando en Centroamérica por tercer año consecutivo.

Incluso, el arquero oriundo de Paso Canoas fue figura el miércoles anterior, en el partido de ida de esta serie semifinal, que se encuentra 1-1.

La alineación de la Liga está conformada por Bayron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros y Joel Campbell.

Además, Óscar Ramírez tiene como opciones de cambio a Johnny Álvarez, Santiago van der Putten, Aarón Salazar, Deylan Paz, Deylan Aguilar, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Diego Campos, Anthony Hernández y Alberto Toril.

