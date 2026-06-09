Estas son las cableras que tendrán los 104 partidos del Mundial 2026 (revise si está la suya)

Lautaro Martínez es sin duda una de las grandes figuras de Argentina, que llegará a defender el título de campeón del Mundo que ganó e Catar 2022.

Aunque en Costa Rica existen alrededor de 100 operadores de cable autorizados para brindar servicios en el mercado, solo siete proveedores ofrecen a los costarricenses la posibilidad de ver los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026.

En el país, los derechos de transmisión del Mundial por cable pertenecen a Fox, anteriormente Tigo Sports, mediante sus canales Fox y Fox+.

Precisamente, casi todos los partidos de la Copa del Mundo se podrán seguir a través de Fox+; sin embargo, no todas las cableras han adquirido esta señal, ya que en su momento fue un canal exclusivo de Tigo Sports, bajo el nombre de Tigo Sports 2.

Los únicos partidos que no pasarán por Fox+ son los de la tercera jornada de la primera fase de cada grupo, que deben disputarse simultáneamente; en ese caso, uno irá por Fox y el otro por Fox+.

Por esta razón, las cableras nacionales han tenido que negociar su adquisición para incorpora a Fox a su parrilla de programación y permitir que sus usuarios puedan disfrutar de la cita mundialista norteamericana.

Cableras mundialistas con los 104 partidos

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta. Puede consulta la lista en esta nota.