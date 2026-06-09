Puro Deporte

Estas son las cableras que tendrán los 104 partidos del Mundial 2026 (revise si está la suya)

En Costa Rica, muy pocas cableras cuentan con el único canal donde se transmitirán todos los partidos del Mundial 2026

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Por Juan Diego Villarreal
COLLEGE STATION, TEXAS - JUNE 06: Lautaro Martinez of Argentina runs with the ball during the international friendly match between Argentina and Honduras at Kyle Field on June 06, 2026 in College Station, Texas. Tim Warner/Getty Images/AFP (Photo by Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lautaro Martínez es sin duda una de las grandes figuras de Argentina, que llegará a defender el título de campeón del Mundo que ganó e Catar 2022. (TIM WARNER/Getty Images via AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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